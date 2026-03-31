Bloggerii de război ai lui Putin se tem că Rusia se îndreaptă spre o „pace rușinoasă” după bombardamentele ucrainene

Bloggerii pro-război din Rusia au început să recunoască faptul că loviturile date de ucraineni în profunzimea teritoriului rus sunt eficiente și avertizează că dacă ele continuă, Kremlinul va trebui să accepte ceea ce descriu drept o „pace rușinoasă”, conform ISW, citat de Kyiv Post, marți.

În ultima sa evaluare, ISW raportează că un cunoscut comentator militar rus a declarat că puterea economică a Occidentului care susține Ucraina este „de câteva ori” mai mare decât a Rusiei, iar că acest lucru se simte tot mai mult pe câmpul de luptă, inclusiv când vine vorba de atacuri la scară largă cu drone.

Bloggerul militar rus spune că astfel de atacuri se vor intensifica și a argumentat că Rusiei îi lipsește capacitatea industrială necesară să producă rachete-interceptor capabile să le contracareze.

În acest caz, continuă el, Rusia este „sortită înfrângerii” dacă nu „rezolvă rapid problema încheierii războiului”.

Conform comentatorului, Rusia are în față două opțiuni „sumbre” – fie acceptă o „pace rușinoasă” sau încearcă să lanseze din nou o ofensivă decisivă stategic. El spune că Kremlinul nu are voință politică pentru opțiunea a doua.

Aceste evaluări vin în contextul în care Ucraina a lansat o serie de bombardamente țintite împotriva infrastructurii petroliere rusești de la Marea Baltică. Aceste lovituri de succes deja provoacă efecte economice grave statului agresor.

Bombardamente ucrainene în lanț

Ministerul apărării din Ucraina a anunțat luni, 30 martie, că atacurile asupra porturilor rusești de la Marea Baltică, desfășurate din 24 martie, au blocat o parte semnificativă a exporturilor de petrol – inclusiv transporturile din Primorsk, cel mai mare terminal rusesc de export de țiței din regiune.

În ultima săptămână, forțele ucrainene au vizat în mod repetat instalații-cheie, inclusiv rezervoare de stocare a petrolului la rafinăria Kinef din Kiriși, infrastructura terminalului Ust-Luga al Novatek și terminalul petrolier Transneft din Primorsk. Bombardamentele ucrainene au afectat și un spărgător de gheață de patrulare din clasa Project 23550 „Purga”, aflat la șantierul naval din Viborg.

Bloggerii militari pro-război din Rusia încep să recunoască dificultăți mai ample pe front, potrivit ISW.

Un astfel de blogger a afirmat că forțele ruse au șanse mici să ameliorze situația nefavorabilă actuală în lunile următoare, susținând că contra-atacurile ucrainene au perturbat planificarea ofensivei Rusiei pentru 2026.

Și oficiali ruși de rang înalt semnalează că ar trebuie avute în veder obiective mai limitate. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, Alexei Juravliov, a declarat că bătălia pentru Kostiantinivka (regiunea Donețk) nu a fost decisivă și a sugerat că Rusia ar trebui să se concentreze pe capturarea orașelor Sloviansk și Kramatorsk.

Comentatori ruși au evidențiat și eficiența tot mai mare a Ucrainei în campania de interdicție aeriană pe distanță medie (BAI), care perturbă logistica la zeci de kilometri în spatele liniei frontului.

Aceștia au vorbit de problemele persistente ale Rusiei, inclusiv dificultăți de comunicații după restricționarea accesului la Starlink și lipsa sistemelor de război electronic.

Un blogger militar a spus că forțele ucrainene „depășesc” acum trupele ruse în adaptarea tehnologică, recunoscând eficiența dronelor interceptoare ucrainene și criticând reacția lentă a Rusiei la evoluția războiului cu drone.

El a avertizat că Rusia nu poate obține străpungerea frontului și nici măcar nu își poate menține pozițiile actuale bazându-se doar pe forța de muncă. Aceste critici apar în contextul în care Kremlinul și-a intensificat eforturile de a controla mai strict spațiul informațional pro-război, pe fondul nemulțumirilor în creștere.

Între timp, atacurile ucrainene asupra bazei industriale de apărare a Rusiei par să se extindă.

Drone ucrainene au lovit uzina Atlant Aero din Taganrog, avariind ateliere de producție implicate în fabricarea dronelor de atac și recunoaștere. Atacurile au afectat, de asemenea, instalații ale uzinei aeronautice Beriev, care întreține bombardiere strategice Tu-95 și aeronave de avertizare timpurie A-50.

Oficiali locali, inclusiv guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, au confirmat avarii la obiective industriale din Taganrog.

În regiunea Samara, guvernatorul Viaceslav Fedorișcev a declarat că forțele ucrainene au lovit un obiectiv industrial din Toliatti. Imagini geolocalizate au arătat un incendiu la combinatul chimic KuibișevAzot – un sit vizat de mai multe ori în luna martie.

Kremlinul încearcă să găsească soluții

Vladimir Putin a avut, pe 26 martie, o întâlnire cu ușile închise cu oligarhi, îndemnându-i să „arunce cu bani” în efortul de război al Rusiei în Ucraina, potrivit publicației independente The Bell.

Citată din surse anonime, publicația a relatat că Putin a lăsat clar de înțeles că Kremlinul nu are intenția de a încheia războiul. „Au spus că vom lupta. Vom merge până la granițele Donbasului”, au declarat surse familiarizate cu discuțiile.

Putin le-a cerut oligarhilor să facă „contribuții voluntare”. Cel puțin doi ar fi acceptat. Miliardarul Suleiman Kerimov ar fi promis 100 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari), iar un alt oligarh ar fi promis o sumă semnificativă, nedezvăluită.

Anterior, fostul ambasador al SUA în Ucraina, John E. Herbst, a declarat că „Putin vrea ca războiul să continue”. El a amintit că Rusia a respins mai multe propuneri de pace acceptate de Ucraina și de președintele Volodimir Zelenski, încercând totodată să creeze o ruptură între Ucraina și SUA.

Potrivit lui Herbst, Kremlinul încearcă acum să oprească schimbul de informații și livrările de arme din partea SUA către Ucraina, în timp ce îl flatează public pe Donald Trump.

Herbst a adăugat că ar fi „surprins” dacă Rusia nu ar fi oferit să înceteze schimbul de informații cu Iranul în schimbul reducerii sprijinului american pentru Ucraina.

„Războiul lui Putin nu merge foarte bine și a plătit un preț mare pentru invazia pe scară largă”, a spus Herbst, adăugând că Ucraina rămâne principala preocupare de securitate națională pentru liderul rus.