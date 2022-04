”Au murit copii în seara aceasta! Imaginile sunt crunte”. Bombele au căzut la doar câteva zeci de metri de echipa Antena 3

Vă avertizăm că urmează imagini şi informații cu puternic impact emoțional.

Victimele erau trecători, oameni care așteptau mijloacele de transport în comun, precum și călătorii unui microbuz.

Bombele cu fragmentație sunt interzise de Convenția de la Geneva, însă trupele lui Vladimir Putin nu țin cont de astfel de amănunte.

Din fericire, colegii noștri Cristi Popovici şi Costi Pahonţu, care erau în zonă, au scăpat nevătămați. Bombele au lovit la câteva zeci de metri distanță de ei.

”Noi suntem la Nikolaev acum, am găsit undeva cazare și stăm în semi-întuneric deoarece ni s-a spus, după ora marțială, intrați în case și nu aprindeți luminile. Pentru că rușii bombardează încontinuu. Și în timp ce intram în oraș, se simțeau bombardamentele. Efectiv le auzi întâi și apoi le simți. Este unda de șoc ce se propagă prin tot orașul.

Rușii dau cu bombe cu dispersie. Ce sunt bombele cu dispersie? Sunt niște diapozitive ca niște rachete și înăuntrul lor sunt niște micro-proiectile. La 5 m distanță de sol bomba aceea mare explodează și aruncă în aer microproiectilele acelea care explodează și ele. Sunt interzise prin tratatele internaționale, rușilor nu le pasă de acest lucru și aruncă în acest moment cu ele în Nikolaev.

Nikolaev, în perioada următoare, va deveni, spun ucrainenii, asemenea Mariupolului. Va fi un oraș asediat. Rușii s-au retras din zona Kievului și încep să mute întreaga tehnică distrugătoare aici, la Nikolaev, în regiune și în oraș.

Când am ajuns în Nikolaev, să dăm acest live de la un mall distrus aseară, când am ajuns în oraș, am văzut unde au ajuns rachetele trase de unde eram noi. În mijlocul orașului, într-o stație de autobuz, imaginile sunt crunte. Au murit copii, au murit oameni care așteptau autobuzul, în chinuri. Pentru că bombele acestea îți străpung organismul”, povestește Cristi Popovici.

În Nikolaev, oamenii dintr-o stație de autobuz și pasagerii microbuzelor au fost atacați.

Fragmentele au provocat răni atât persoanelor aflate pe stradă, cât și celor care stăteau în stația de autobuz, precum și pasagerilor microbuzelor.

Din păcate, sunt şi morţi. În plus, clădirile și vehiculele au fost avariate.

După o lună şi jumătate de război, Vladimir Putin pare să schimbe strategia. Plănuieşte să taie accesul Ucrainei la Marea Neagră, de aceea, acum îşi concentrează atacurile în zona Donbas.

Mariupol e deja distrus, Hersonul este al ruşilor, iar pe listă mai este Nikolaev, din sud-vestul Ucrainei. Planul este ocuparea oraşului şi avansarea către Odesa.

Toată această zonă din sudul Ucrainei este deosebit de importantă deoarece are deschiderea la Marea Azov şi Marea Neagră. Dacă Putin va controla zona, pentru Ucraina va fi imposibil să mai desfăşoare comerţ pe apă.

În plus, prezenţa ruşilor în această zonă înseamnă un pericol real şi pentru Republica Moldova şi România.