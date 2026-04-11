Budanov anunță „progrese uriașe” în negocierile cu Rusia. Ce spune despre încheierea unui acord cu Putin pentru cedarea de teritorii

Actualul șef al Administrației Prezidențiale ucranine și negociatorul-șef al Kievului cu Rusia, Kirilo Budanov, a anunțat „progrese uriașe” în direcția unui posibil acord de pace cu Kremlinul. Într-un interviu acordat Bloomberg și preluat de The Moscow Times, Budanov nu a exclus ca încheierea războiului să se petreacă în curând.

„Toată lumea înțelege că războiul trebuie să se încheie. Prin urmare, ei (rușii) negociază. Nu cred că va dura prea mult”, a spus Budanov.

Budanov, care a fost șeful spionajului militar ucraninean, a apreciat că Rusia are un motiv evident pentru a pune capăt războiului.

„Spre deosebire de noi, ei își cheltuiesc propriii bani. Vorbim de sume uraișe, de ordinul trilioanelor”, a spus Kirilo Budanov.

Șeful administrației prezidențiale de la Kiev nu a oferit însă detalii în ceea ce privește un posibil compromis al Ucraninei în problema cedării de teritorii Rusiei.

„Decizia finală nu a fost încă luată. Dar, în principiu, acum toată lumea înțelege clar limitele a ceea ce permis. Este un progres uriaș”, a adăugat Budanov.

Surse apropiate Kremlinului au precizat pentru Bloomberg că Rusia e pregătită să semneze un proiect de memorandum de pace, dacă Ucraina e dispusă să-și retragă trupele de pe întregul teritoriu al regiunii Donețk, pe care armata rusă nu a reușit nici până acum să o cucerească integral, după mai bine de patru ani de război.

În schimbul cedării Donețkului de către ucraineni, rușii și-au arătat disponibilitatea de a-și retrage trupele din regiunile ucrainene Sumî, Harkov și Dnepropetrovsk și să renunțe inclusiv la pretențiile asupra porțiunilor deja controlate de forțele Kievului în regiunile ucrainene Herson și Zaporojie, parțial ocupate de ruși, în prezent.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că obiectivele Rusiei nu s-au schimbat aproape deloc de la începutul războiului. „Putem spune că pofta lor de mâncare a scăzut puțin, dar asta e pentru moment. Prin urmare, nu vorbim despre schimbul unor teritorii mici la graniță pentru un teritoriu mare din Donbas”, a spus Zelenski. El a mai adăugat că, dacă Rusia dorește să se retragă din negocieri, Ucraina va căuta o altă cale de a pune capăt războiului.