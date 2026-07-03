Bulgaria a propus Ucrainei să construiască împreună cotroversata centrală nucleară de la granița cu România, cu reactoare din Rusia

2 minute de citit Publicat la 17:10 03 Iul 2026 Modificat la 17:14 03 Iul 2026

Radev a declarat că propunerea a fost făcută în timpul unei întâlniri cu Zelenski la Bruxelles. FOTO: Profimedia Images

Guvernul bulgar a anunțat că vrea să transforme controversata centrală nucleară neterminată de la Belene într-un proiect european. Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat miercuri că i-a propus lui Volodimir Zelenski ca Bulgaria și Ucraina să construiască împreună centrala, situată în apropiere de granița cu România, cu fonduri UE. Electricitatea ar urma să fie livrată Ucrainei prin rețeaua din România, scrie bta.bg.

Radev a declarat că propunerea a fost făcută în timpul unei întâlniri cu Zelenski la Bruxelles. Potrivit prim-ministrului, președintele ucrainean a sugerat din nou achiziționarea reactoarelor de la CNE Belene, propunând în același timp ca cele două țări să construiască în comun centrala și să furnizeze energie electrică Ucrainei prin intermediul României.

Radev a spus că un astfel de proiect ar fi benefic pentru Bulgaria dacă va fi implementat. Radev a declarat că Guvernul nu va revoca acordul bilateral cu Ucraina, deoarece acesta nu conține angajamente specifice, termene limită sau volume de asistență.

El a subliniat că acordurile internaționale semnate de oficialii bulgari sunt angajamente asumate de stat și ar trebui respectate. „Asta înseamnă responsabilitatea instituțională și respectarea dreptului internațional. Bulgaria nu poate trimite un semnal diferit”, a spus el.

Radev a menționat că acordul prevede doar explorarea oportunităților de sprijin și identificarea posibilelor forme de asistență, fără a impune obligații specifice.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, că acordul prevede eforturi ale Ucrainei de a extinde învățământul în limba bulgară acolo unde este posibil și de a proteja drepturile și interesele minorității naționale bulgare din țară.

Un proiect controversat, cu reactoare din Rusia

Centrala nucleară de la Belene este un proiect nefinalizat, amplasat pe malul Dunării, la aproximativ 15 kilometri de granița cu România și la circa 100 de kilometri de Craiova. Din cauza apropierii de teritoriul românesc, Bucureștiul a cerut în repetate rânduri, la mijlocul anilor 2000, informații suplimentare privind impactul asupra mediului și siguranța proiectului.

Proiectul Belene a fost relansat în 2006, dar a fost abandonat din nou în 2012 din cauza costurilor ridicate și a dificultăților de finanțare.

Deși Bulgaria a achitat și a primit reactoare de fabricație rusă, centrala nu a fost construită. În ultimii ani, Sofia a analizat inclusiv vânzarea reactoarelor către Ucraina, însă premierul Rumen Radev propune acum relansarea proiectului printr-un parteneriat cu Kievul și cu finanțare din partea Uniunii Europene.

Bulgaria deține două reactoare nucleare VVER-1000 neutilizate, fabricate în Rusia. În timp ce parlamentul Ucrainei a dat undă verde achiziției pentru finalizarea propriei centrale nucleare Hmelnițkii, parlamentul Bulgariei a respins vânzarea.

O altă centrală nucleară din Bulgaria, cea de la Kozlodui, a fost ani la rând un subiect sensibil în relația dintre București și Sofia. Amplasată la doar câțiva kilometri de granița cu România, centrala a stârnit îngrijorări din cauza reactoarelor sale vechi, de concepție sovietică.

Autoritățile române au solicitat în repetate rânduri garanții privind siguranța instalației și au urmărit îndeaproape procesul de modernizare și de închidere a unităților considerate depășite.