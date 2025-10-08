Bulgaria, devastată de inundaţii şi ninsori. Mai multe hoteluri au fost inundate şi şcolile au fost închise din cauza vremii extreme

Bulgaria, devastată de noi inundaţii violente şi ninsori abundente. Sursa foto: Facebook / Meteo Balkans

Litoralul bulgar este devastat din nou de viituri şi inundaţii, după ce în weekend, trei oameni au murit din cauza apelor învolburate şi zeci de maşini au ajuns în Marea Neagră. În mai multe zone drumurile au fost închise, după ce râurile au ieşit din matcă. De asemenea, cantităţi mari de apă se scurg de pe versanţi şi, pe unele şosele s-au produs alunecări de teren, iar numeroase hoteluri au fost inundate. La munte, dar şi în alte regiuni din Bulgaria, ninsorile abundente şi viscolul au creat mari probleme şoferilor, care au sunat de urgenţă la poliţie ca să fie ajutaţi să înainteze pe drumurile blocate de copaci doborâţi şi stratul de zăpadă care s-a aşternut pe şosea, a relatat Antena 3 CNN.

S-au produs sute de probleme pe litoralul din Bulgaria. În staţiunea balneară Lozeneţ, unde plouă torenţial de mai multe ore, ploile aduse de ciclonul Barbara au provocat inundaţii semnificative, potrivit Novinite.com.

Anastasia Kirilova de la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie a declarat că cele mai abundente precipitaţii înregistrate până acum au fost în satul Kosti, unde s-au acumulat 212 litri pe metru pătrat. Iar la Ruse s-au acumulat 120 l/mp. Potrivit specialiştilor, este de aşteptat ca furtunile să continue în Bulgaria până joi dimineaţa.

"Vorbim despre un cod roşu care este încă în vigoare, cu ploi care depăşesc 60 l/mp în mai multe zone din Bulgaria – în Burgas, în Varna şi Dobris. Sunt şi alte 10 oraşe, aflate sub cod potocaliu de futurni, unde cantităţile de apă acumulate pot depăşi 60 l/mp", a spus Bogdan Borza, reporter Antena 3 CNN.

În municipiul Tsarevo, autorităţile avertizează că mai multe drumuri au fost afectate. De asemenea, şcolile şi grădiniţele din întreaga zonă au fost închise astăzi ca măsură de precauţie.

Alunecări de teren și pâraie de noroi sunt așteptate în zonele montane. Riscul de inundații rămâne ridicat și în centrul Bulgariei de Nord.

Sunt probleme mari şi din cauza zăpezii – zeci de oameni au rămas blocaţi cu maşinile. Ninge abundent de mai multe ore în ţara vecinilor din sudul României. În ciuda eforturilor drumarilor bulgari, stratul de zăpadă a creat mari probleme celor care au fost nevoiţi să se urce la volan.