Bulgaria reacţionează nervos, după ce petrolierul lovit de ucraineni a fost remorcat şi abandonat de turci în apele sale

Potrivit presei internaţionale, Kairos se afla la aproape 700 de metri de coastă, în largul Ahtopolului. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bulgaria a criticat sâmbătă remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP. Atacul cu drone al armatei Ucrainei a avut loc în apropierea Strâmtorii Bosfor, iar Kairos a fost transportat pe mare de o navă turcă, care, ulterior, a revenit în Turcia.

Kairos, lovit în timpul atacurilor cu drone revendicate de Ucraina împotriva unui petrolier cu destinaţia Rusia, a fost remorcat de o navă turcă care s-a întors apoi în Turcia, a afirmat sâmbătă Rumen Nikolov, directorul general al operaţiunilor de salvare şi ajutor de urgenţă al administraţiei maritime bulgare, în cadrul unei conferinţe de presă la Varna, situată pe malul Mării Negre, în estul ţării.

"Nu este normal", a denunţat Rumen Nikolov, adăugând că motivele acestei acţiuni vor fi stabilite "pe cale diplomatică".

Sâmbătă, Kairos se afla la aproximativ 700 de metri de coastă, în largul Ahtopolului, în sudul litoralului bulgar al Mării Negre.

Zece membri ai echipajului se află încă la bord. Vineri, aceştia au solicitat să fie evacuaţi, dar condiţiile meteorologice nu permit acest lucru în prezent, a indicat într-un comunicat de presă Ministerul Transporturilor din Bulgaria.

Două petroliere care navighează sub pavilion gambian, Kairos şi Virat, ambele supuse sancţiunilor occidentale, deoarece aparţin "flotei fantomă" care continuă să exporte petrol rusesc, se îndreptau spre portul rus Novossiďrsk când au fost lovite la sfârşitul lunii noiembrie de drone.

Despre atacul cu drone ucrainene asupra a două petroliere din "flotă fantomă" a Rusiei

Atacul cu drone ucrainene asupra a două petroliere din "flotă fantomă" a Rusiei a avut loc vineri, 28 noiembrie, explozii în Marea Neagră, în apropierea Strâmtorii Bosfor, urmate de incendii la bordul navelor, au declarat autoritățile și surse turce, precizând că au fost lansate operațiuni de salvare pentru persoanele aflate la bord, transmite Reuters, conform Agerpres.

Tancul petrolier Kairos, cu o lungime de 274 metri, a suferit o explozie și a luat foc în Marea Neagră, în timpul unei deplasări din Egipt spre Rusia, a informat Ministerul turc al Transporturilor.Două bărci rapide de salvare, un remorcher și o navă de răspuns de urgență au fost trimise imediat la fața locului, iar cei 25 de membri ai echipajului au fost salvați și sunt în siguranță, a precizat ministerul turc.

Kairos se îndrepta spre portul Novorossiisk (Rusia) când a raportat "un impact extern" ce a cauzat un incendiu la 28 mile nautice de coasta Turciei, a transmis Direcția afacerilor maritime a Turciei.

Conform acestei surse, un alt petrolier, Virat, a fost lovit la circa 35 mile nautice de țărm, mai departe în estul Mării Negre, iar la locul incidentului au fost trimise echipe de salvare și o navă comercială. Un fum dens a fost detectat în sala mașinilor, însă, cei 20 de membri ai echipajului erau teferi.

Atât Karos, cât și Virat se află pe o listă a navelor supuse sancțiunilor în urma invaziei ruse în Ucraina, potrivit datelor LSEG.

În ultimii ani au existat incidente în care nave au fost lovite de mine în Marea Neagră și unele mine au fost găsite în derivă pe mare.

Petrolierul Kairos naviga sub pavilionul statului Gambia și fără încărcătură, potrivit agenției maritime Tribeca. Potrivit rapoartelor primite, este posibil ca nava să fi lovit o mină și să fie în pericol de scufundare, a indicat Tribeca.