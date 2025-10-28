Bulgaria vrea să ia fața României cu „cea mai bună fabrică de pulberi” din Europa. Sofia a semnat un contract cu Rheinmetall

1 minut de citit Publicat la 15:40 28 Oct 2025 Modificat la 15:40 28 Oct 2025

Bulgaria construieşte "una dintre cele mai bune fabrici" de pulberi şi proiectile din Europa, ce va costa 1 miliard de euro. Sursa foto: energotech.ro

Bulgaria şi concernul german Rheinmetall au semnat marţi un acord în valoare de peste 1 miliard de euro pentru construirea unei fabrici care va produce pulberi şi proiectile de artilerie de 155 mm, conform Agerpres.

Proiectul va fi o asociere între Rheinmetall şi VMZ (cea mai mare companie de stat bulgară producătoare de armamente), în care partea germană va deţine o participaţie de 51%, iar cea bulgară 49%.

Bulgaria îşi va finanţa participarea printr-un împrumut prin mecanismul SAFE al UE pentru stimularea investiţiilor în industria de apărare. Contractul a fost semnat de CEO al Rheinmetall, Armin Papperger, şi de directorul VMZ, Ivan Gheţov, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la sediul guvernului din Sofia.

"Odată cu semnarea acestui contract, marcăm începutul unui parteneriat strategic între statul bulgar şi concernul tehnologic german, care va schimba viitorul industriei de apărare bulgare", a declarat prim-ministrul Rosen Jeliazkov după ceremonie.

Uzina, ridicată în 14 luni, la Spot

Papperger a spus că uzina va fi construită în termen de 14 luni şi că Bulgaria va contribui în mod semnificativ la nevoile de muniţii ale Europei şi NATO.

'Viteza Bulgariei este fără precedent. Prin a doua noastră întâlnire, creăm una din cele mai bune fabrici din Europa', a afirmat şeful Rheinmetall.

El s-a referit la o întrevedere în august, la Berlin, între Rheinmetall şi Boko Borisov, liderul partidului GERB, la guvernare în Bulgaria, întrevedere la care s-a căzut de acord asupra proiectului.

Fabrica va fi ridicată la Sopot, în centrul Bulgariei, la circa 200 km est de Sofia, şi potrivit lui Papperger, va avea o capacitate de producţie de 100.000 de proiectile pe an.

"Europa şi NATO au nevoie de milioane de astfel de proiectile", a spus el.

Potrivit guvernului de la Sofia, proiectul urmează să creeze în jur de 1.000 de locuri de muncă şi să restabilească un element cheie al capacităţii de apărare a ţării.

Producţia va include pulberi, obuze de artilerie de 155 mm şi cele mai noi sisteme modulare de încărcătoare.

Rheinmetall investeşte în câteva ţări europene pentru a-şi extinde capacităţile de producţie şi are alianţe cu alte companii din domeinu, precum Leonardo (Italia) şi grupul american Lockheed Martin.