Ionuț Moșteanu: Până la finalul lui noiembrie, trebuie să finalizăm lista de programe care intră în SAFE

UE va finanța înzestrarea Armatei Române cu armament. Sursa foto: Armata României/ Facebook

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat miercuri seara, la Antena 3 CNN, referitor la programul de înzestrare european SAFE, că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România. Oficialul a precizat că țara noastră se află deja în discuții cu Ucraina pentru demararea unei linii de producție de drone pe teritoriul României.

„E un exerciţiu nou şi trebuie să fie un succes. Am transmis nevoia de flexibilitate şi de viteză. Este important ca acum, când apar încă 127 de miliarde pe masă, pentru producţia de armament european, producătorii europeni să-şi scaleze producţia repede şi să o întindă în toată Europa. E nevoie să fie peste tot capacitatea de producţie în apărare. Interesul nostru şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România. Să producem lucrurile pe care Armata le va contracta pentru următoarea perioadă.

La finalul lunii noiembrie, bineînţeles, avem în vedere şi suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România”, a declarat ministrul Apărării.

Potrivit ministrului, până la finalul lui noiembrie, trebuie să finalizăm lista de programe care intră în SAFE.

„Vorbim de programele mari de înzestrare, de partea de air defense, de muniţii, de rachete, vorbim de corvete, vorbim de vehicule de luptă de infanterie, de armament individual. Şi multe alte programe pe care noi le avem în vedere.

Până la finalul lui noiembrie, trebuie să finalizăm lista de programe care intră în SAFE, să negociem cu alte ţări şi apoi să începem să îl derulăm”, a mai declarat ministrul Apărării.