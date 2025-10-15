Ionuț Moșteanu: „Rusia nu o să atace un stat NATO, nu are puterea să facă asta”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Foto: Inquam Photos/Ionuț Vînătoru

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că Rusia, în acest moment,nu va putea ataca un stat NATO deoarece „nu are puterea” pentru o astfel de acțiune militară. Moșteanu a mai precizat că, în prezent, Alianța Nord-Atlantică funcționează „la o viteză mult sporită” față de anii precedenți, ca urmare a războiului din Ucraina.

„Rusia nu o să atace un stat NATO, nu are puterea să facă asta. Spun asta cu toata tăria, uitându-ne la câtă forță există în această alianță, in această organizație din care, slavă Domnului, facem parte”, a spus Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării adăugat că „trebuie să ne pregătim în continuare” pentru ca Rusia „să nu poată să facă asta”.

„Alianța funcționează la o viteză mult sporită față de anii trecuți. Iată că războiul din Ucraina și realitățile pe care le-am văzut, mai ales în ultimele luni, provocările au făcut ca Alianța să se miște foarte repede. Toate structurile de comandă au luat decizii: Ce se întâmpla în luni de zile înainte, acum se întâmplă în zile și asta e un lucru foarte bun”, a spus Moșteanu.

Oficialul român a mai adăugat că, în paralel cu acțiunile NATO pentru îmbunătățirea coordonării, rapidității și clarității în privința intervențiilor și procedurilor, „prioritatea numărul 1 rămâne Ucraina”.

„În fiecare zi sunt atacuri ale Rusiei asupra populației civile, asupra capabilităților strategice și energetice, (rușii) încearcă să le facă (ucrainenilor) trecerea prin iarnă din ce în ce mai grea. Trebuie să îi sprijinim (pe ucraineni), trebuie să-i împingă (pe ruși) înapoi”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu.