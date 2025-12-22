FACIAS: România, țara cu cele mai multe decese în accidente rutiere, refuză să aplice Legea conducerii defensive

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului atrage atenția că, deși există de câțiva ani, Legea conducerii defensive nu poate fi aplicată nici până astăzi, din cauza lipsei normelor de aplicare. FACIAS spune că, dacă în termen de 30 de zile acestea nu vor fi elaborate, va da în judecată Ministerul Transporturilor, pentru întârzierea nejustificată.

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului va acționa în instanță Ministerul Transporturilor dacă aceasta va continua să refuze să emită normele pentru formarea și examinarea instructorilor de legislație rutieră, act normativ fără de care cursurile de conducere defensivă nu pot fi autorizate și recunoscute în mod legal.

Aceste cursuri de conducere defensivă au rolul esențial de a-i pregăti pe șoferi să știe cum să reacționeze corect în situații de risc sau în ipoteza iminentă a producerii unui accident, prin exersarea unor tehnici concrete de prevenție și control al vehiculului. Implementarea lor ar contribui direct la reducerea numărului de accidente rutiere grave și a pierderilor de vieți omenești. Mai mult, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani ar urma să beneficieze gratuit de aceste cursuri”, spune FACIAS într-un comunicat de presă.

Potrivit statisticilor oficiale, România este țara cu cele mai multe decese în accidente rutiere, raportat la numărul de locuitori. În 2024 au fost 74 de persoane care au murit pe șoselele din România, la fiecare un milion de locuitori. Media europeană este de 45 de astfel de decese.

„România se confruntă de mai mulți ani cu un nivel ridicat al accidentelor rutiere, iar datele oficiale arată că situația rămâne gravă, fără progrese semnificative. În 2022, România se situa deja printre cele mai periculoase state din Uniunea Europeană din punctul de vedere al siguranței rutiere, cu 86 de persoane decedate la un milion de locuitori. Situația nu s-a îmbunătățit nici în anii următori. În 2023 au avut loc 4.526 de accidente rutiere grave, soldate cu 1.545 de decese. Bilanțul final pentru anul 2024, publicat de Poliția Română, confirmă gravitatea fenomenului, cu 4.235 de accidente grave, în urma cărora 1.478 de persoane și-au pierdut viața și 3.247 au fost rănite grav.

Deși la nivel european se înregistrează o scădere lentă a mortalității rutiere, în 2025 România rămâne printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate ale deceselor în trafic, raportate la populație. Potrivit datelor Poliției Române, în perioada ianuarie–septembrie 2025 au fost înregistrate 2.939 de accidente rutiere, soldate cu 940 de persoane decedate și 2.352 de persoane rănite grav. Analizele realizate pe baza acestor date arată că, în medie, aproximativ trei persoane își pierd viața în fiecare zi, iar peste 95 sunt rănite în accidente rutiere pe drumurile din România”, mai spune FACIAS.