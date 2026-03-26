Bursa americană de pe Wall Street înregistrează cea mai mare scădere de la începutul războiului din Iran

1 minut de citit Publicat la 23:34 26 Mar 2026 Modificat la 23:34 26 Mar 2026

Principalii indici bursieri de pe Wall Street au înregistrat scăderi. Foto: Getty Images

Îndoiala ia din nou locul speranței pe Wall Street: Bursa americană a înregistrat joi scăderi abrupte ale acțiunile, concomitent cu creșterea prețurilor la petrol, după ultimele evoluții ale războiului din Iran și declarații făcute de președintele SUA, Donald Trump, informează Associated Press.

Indicele bursier S&P 500 a scăzut cu 1,7%, - cea mai slabă zi din ianuarie și până în prezent și în a cincea săptămână de consecutivă de pierderi. S&P 500 riscă să înregistreze cea mai lungă serie de pierderi la bursă din ultimii 4 ani.

Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 469 de puncte (1%), iar indicele Nasdaq s-a prăbușit cu 2,4%, coborând cu peste 10% sub maximul istoric atins la începutul acestui an.

Scăderi similare au fost înregistrate și la bursele asiatice și europene, în cadrul unei serii de fluctuații bruște care au caracterizat ultima săptămână.

Inițial, piețele bursiere au fost dominat de un val de optimism, după ce Donald Trump anunțase discuții „productive” între SUA și Iran privind încheierea războiului. Ulterior, Iranul a negat existența acestor negocieri directe.

Prețul unui baril de țiței Brent a crescut cu 4,8%, atingând valoarea de 101,89 dolari, pe fondul scăderii speranțelor privind revenirea la normal și deblocarea strâmtorii Ormuz. Este o creștere semnificativă față de nivelul de aproximativ 70 de dolari, înregistrat înaintea izbucnirii conflictului.

„Ar trebuie să se lase de glume, până nu e prea târziu”, a spus Trump joi legat de decizia Iranului de a participa la negocieri, „pentru că odată depășit termenul, nu mai e LOC DE ÎNTOARCERE și nu o să fie ceva frumos”.

Apoi, cu doar câteva minute înaintea încheierii ședinței de tranzacționare pe Wall Street, Trump și-a temperat limbajul: a anunțat o extindere a ultimatumului acordat Iranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Astfel, noul termen-limită a fost mutată pe 6 aprilie.

„În ceea ce privește cererea guvernului iranian, prin această declarație anunț că amân pentru o perioadă de 10 zile distrugerea centralelor energetice, până luni, 6 aprilie 2026, ora 8 P.M., ora Coastei de Est (a SUA). Discuțiile continuă și, în ciuda declarațiilor greșite ale Fake News Media și altora, acestea se desfășoară foarte bine”, a spus Trump, într-o postare pe Truth Social.

După ultima declarație făcută de Donald Trump despre Iran, prețul petrolului Brent a scăzut la 100 de dolari barilul.