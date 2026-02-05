Cablul electric pe sub Marea Neagră între România și Georgia prinde contur: Va fi cea mai lungă autostradă electrică subacvatică din UE

Un pas important pentru realizarea cablului electric submarin dintre Georgia și România, prin Marea Neagră a fost făcut miercuri, prin semnarea unui Memorandum de înțelegere între Transelectrica și Georgian State Electrosystem, potrivit unui comunicat publicat de BVB.

Cu o lungime de 1.200 de kilometri, acest cablu va deveni cea mai lungă "autostradă electrică” subacvatică din Europa, capabilă să transporte energie pe distanțe record și să conecteze rețelele electrice din Europa și Caucaz. Dezvoltarea sa marchează un pas major în consolidarea securității energetice, diversificarea surselor de energie și integrarea energiei regenerabile la scară internațională.

Documentul semnat miercuri stabilește cum vor colabora cele două companii pentru a duce mai departe proiectul cablului submarin de înaltă tensiune (HVDC).

Proiectul deja se află într-un stadiu avansat, având în vedere că a trecut de studiile de fezabilitate și că a fost inclus în planurile europene de dezvoltare a rețelelor electrice (TYNDP),

Memorandumul acoperă planificarea tehnică, studiile marine, evaluările de mediu, finanțarea și reprezentarea la nivel european.

Cablul face parte din parteneriatul strategic pentru energie verde semnat în 2022 de Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria.

Proiectul are ca obiective creșterea securității energetice, diversificarea rutelor de transport al energiei, aducerea în UE a energiei regenerabile din regiunea Mării Negre și Caucaz.

Rol strategic la marea Neagră pentru România

Pentru România, proiectul întărește rolul strategic în infrastructura energetică europeană.

“Prin acest demers, Transelectrica își reafirmă angajamentul pentru cooperare regională, dezvoltarea infrastructurii critice de transport al energiei electrice și consolidarea poziției României în arhitectura energetică europeană”, a precizat Transelectrica.

La data de 17 decembrie 2022, guvernele din Azerbaidjan, Georgia, România şi Ungaria au semnat, la București, un Parteneriat strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi.

Cablul submarin de înaltă tensiune în curent continuu va conecta, prin Marea Neagră, România şi Georgia, conexiunea fiind prelungită în Ungaria şi Azerbaidjan.

Lucrările pentru amplasarea cablului ar urma să dureze trei până la patru ani, iar costul estimat al proiectului este de 3,5 miliarde de euro.

Comisia Europeană intenționează să susțină acest proiect cu 2,3 miliarde de euro.