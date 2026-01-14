„Cadoul toxic de 17 miliarde de euro”. Eurodeputații se tem că banii pentru apărare ai UE ar putea finanța campania lui Viktor Orban

Viktor Orban, premierul Ungariei. sursa foto: Getty

Parlamentul European urmează să organizeze o dezbatere privind alocarea fondurilor publice pentru apărare către Ungaria, pe fondul temerilor că banii ar putea fi folosiți abuziv de premierul Viktor Orban, care se confruntă cu o campanie electorală dificilă înaintea alegerilor din aprilie, relatează Euronews.

Fondurile vizate fac parte din programul Security Action for Europe (SAFE), un mecanism de împrumut în valoare de 150 de miliarde de euro, prin care statele membre pot finanța achiziția de echipamente militare.

Programul face parte din planul Uniunii Europene de consolidare a capacităților de apărare, în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei și al incertitudinilor legate de sprijinul Statelor Unite.

Ungaria a solicitat 17,4 miliarde de euro din fondurile SAFE pentru modernizarea armatei. Aceasta ar fi a treia cea mai mare alocare din cadrul programului, deși cea mai mare parte a plăților obișnuite ale UE către Ungaria sunt suspendate din cauza problemelor legate de statul de drept și de riscurile de corupție.

Dezbaterea a fost inițiată de Verzii din Parlamentul European și a primit sprijinul principalelor grupuri politice.

„Sunt extrem de frustrată deoarece Comisia Europeană a ales Ungaria ca al treilea cel mai mare beneficiar al întregului program SAFE, ceea ce înseamnă că Ungaria va primi 16 miliarde de euro pentru industria sa de apărare, fără nicio condiționalitate legată de drepturile omului sau statul de drept”, a declarat pentru Euronews eurodeputata Greens-EFA Tineke Strik.

Dezbaterea va avea loc marțea viitoare, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, și nu va fi urmată de adoptarea unei rezoluții.

Eurodeputații critici la adresa lui Orban susțin că UE ar trebui să impună garanții solide înainte de a transfera fondurile SAFE către guvernul de la Budapesta.

Uniunea Europeană a suspendat deja 17 miliarde de euro din cele 27 de miliarde alocate anterior Ungariei, condiționând plățile de îmbunătățiri în domeniul justiției, statului de drept și combaterii corupției.

Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a declarat în decembrie anul trecut, în fața Parlamentului European, că aceleași condiții ar putea fi aplicate și fondurilor SAFE, însă avansul de 15% ar putea fi acordat fără condiții.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a amânat majoritatea deciziilor viitoare legate de Ungaria, pentru a evita orice percepție de ingerință în actuala campanie electorală. Totuși, întrucât creșterea cheltuielilor pentru apărare este un obiectiv strategic al Comisiei conduse de Ursula von der Leyen, programul SAFE reprezintă o excepție.

Dacă va fi aprobat de Consiliul UE, primul transfer de fonduri pentru apărare ar putea avea loc în primul trimestru al acestui an, chiar înainte de alegerile parlamentare decisive din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

„Este un cadou uriaș pentru Orban, pentru că va primi o mare parte din bani înainte de alegeri”, a spus Strik. „Iar din cauza lipsei condițiilor, îi poate folosi în propria campanie și îi poate prezenta drept un semn al legitimității regimului său. Este un cadou cu adevărat toxic pentru democrația din Ungaria”.