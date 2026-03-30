Camere care citesc automat numerele de înmatriculare, transformate într-o rețea uriașă de supraveghere în SUA: “Te urmăresc peste tot"

Cititoare automate de numere de înmatriculare au fost instalate în intersecții majore, pe poduri și în zona rampelor de ieșire de pe autostradă în mii de orașe din SUA. Aceste sisteme bazate pe camere captează datele de pe plăcuțele cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor care trec, împreună cu imagini ale acestora. Mai recent, aceste sisteme utilizează inteligența artificială pentru a crea o bază de date vastă, ușor de accesat, care poate fi integrată cu alte depozite de date ale forțelor de ordine, potrivit The Conversation.

Utilizarea camerelor pentru urmărirea numerelor de înmatriculare datează din anii 1970, când Regatul Unit era implicat într-un conflict de lungă durată cu Armata Republicană Irlandeză.

Poliția Metropolitană din Londra, a dezvoltat un sistem care folosea camere de televiziune cu circuit închis pentru a monitoriza și înregistra plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor care intrau și ieșeau de pe drumurile principale.

Sistemul și succesorii săi au fost considerați instrumente utile de combatere a criminalității. În următoarele două decenii, acestea s-au extins în alte orașe din Marea Britanie și din întreaga lume. În 1998, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a implementat această tehnologie. Până în secolul XXI, aceasta începuse să apară în orașe din SUA.

Există diferite modalități prin care o jurisdicție poate implementa aceste sisteme, dar administrațiile locale semnează de obicei contracte cu companii private care furnizează hardware-ul și serviciile.

Aceste companii atrag adesea autoritățile cu teste gratuite ale echipamentelor de supraveghere și promisiuni de acces gratuit la datele lor în moduri care ocolesc legile locale de supraveghere.

Avertismentul experților privind posibilitatea ca cetățenii să fie urmăriți peste tot

Recent, inteligența artificială a fost încorporată în aceste sisteme de camere, crescând semnificativ acoperirea lor.

Informațiile despre vehicule capturate sunt de obicei stocate în cloud, creând o rețea masivă de depozite de date. Dacă o cameră colectează informații de la mașina sau camionul unui suspect - să zicem, unul listat și în Centrul Național de Informații Criminale - inteligența artificială o poate semnala și poate trimite o alertă instantanee către organele de aplicare a legii locale. Astfel, potrivit experților, camerele au potențialul de a urmări peste tot circulația vehiculelor în timp real.

De fapt, acesta este un punct forte al Flock Safety, unul dintre cei mai mari furnizori de cititoare automate de numere de înmatriculare. Compania folosește camere cu infraroșu pentru a captura imagini ale vehiculelor. Inteligența artificială analizează apoi datele pentru a identifica subiecții și a alerta rapid autoritățile locale.

La prima vedere, cititoarele automate de numere de înmatriculare par o modalitate logică de a combate criminalitatea. Mai multe informații despre locul unde se află suspecții pot ajuta organele de aplicare a legii.

Un purtător de cuvânt al Flock a declarat pentru The Conversation că tehnologia lor a contribuit la reducerea criminalității, inclusiv a infracțiunilor violente, în orașele care folosesc camerele lor, cum ar fi San Francisco și Oakland.

Totuși specialiștii în protecția datelor atrag atenția că există puține studii evaluate cu privire la eficacitatea lor. Cele existente găsesc puține dovezi că au dus la reducerea ratelor criminalității violente, deși par a fi utile în rezolvarea unor infracțiuni, cum ar fi furturile de mașini.

În plus, instalarea și întreținerea sunt costisitoare. De exemplu, Johnson City, Tennessee, a semnat un contract pe 10 ani, în valoare de 8 milioane de dolari, cu Flock în 2025. Richmond, Virginia, a plătit peste 1 milion de dolari companiei între octombrie 2024 și noiembrie 2025 și a prelungit recent contractul, în ciuda opoziției unor locuitori.

Tehnologia pare să evidențieze capcanele a ceea ce cercetătorii numesc „tehnosoluționism”, credința că probleme complexe precum criminalitatea, sărăcia și schimbările climatice pot fi rezolvate prin tehnologie.

SUA nu au o lege federală pentru protecția datelor personale

Și mai îngrijorător este faptul că aceste sisteme de camere au creat o infrastructură de urmărire a locației în masă, interconectată de inteligența artificială.

SUA nu au o lege federală precum Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene, care să limiteze în mod semnificativ colectarea, păstrarea, vânzarea sau partajarea datelor de localizare și mobilitate.

Drept urmare, datele colectate prin intermediul infrastructurii de supraveghere din SUA pot circula cu o transparență sau o responsabilitate limitată.

Cititoarele de plăcuțe de înmatriculare pot fi ușor accesate sau reutilizate dincolo de obiectivele lor inițiale de gestionare a traficului, aplicarea de amenzi sau prinderea fugarilor.

Grupurile pentru libertăți civile și organizațiile pentru drepturi digitale au tras un semnal de alarmă cu privire la aceste camere de peste un deceniu.

În 2013, Uniunea Americană pentru Libertăți Civile a publicat un raport intitulat „Sunteți urmărit: Cum sunt folosite cititoarele de plăcuțe de înmatriculare pentru a înregistra mișcările americanilor”. Iar Electronic Frontier Foundation le-a denunțat drept „supraveghere la nivel de stradă”.

Fără garanții legale robuste, aceste date pot fi folosite pentru a viza opoziția politică, a facilita activitățile discriminatorii de poliție sau a împiedica activitățile protejate constituțional, atrag atenția experții.

Acest lucru s-a întâmplat deja în timpul eforturilor agresive de deportare ale actualei administrații. Bazele de date ale cititoarelor automate de plăcuțe de înmatriculare au fost partajate cu agențiile federale de imigrare pentru a monitoriza comunitățile de imigranți. Recent, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierei a primit acces la peste 80.000 de camere Flock, care au fost folosite și pentru supravegherea protestelor.