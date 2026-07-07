Canada alege Germania și Norvegia pentru construirea noii flote de submarine: "Va reduce dependența de companiile americane"

Canada a selectat o societate mixtă germano-norvegiană pentru a construi până la o duzină de submarine. FOTO: Profimedia Images

Canada a anunțat luni că a ales doi aliați europeni NATO pentru a construi o nouă flotă de submarine pentru marina sa, un pas major în campania prim-ministrului Mark Carney de a reduce dependența militară și economică a Canadei de Statele Unite, scrie NYT.

După ce a luat în considerare un ofertant sud-coreean care a militat activ și public pentru contract, Canada a selectat în schimb o societate mixtă germano-norvegiană pentru a construi până la o duzină de submarine diesel-electrice.

„A fost o decizie dificilă și strânsă între doi furnizori extrem de calificați”, a declarat Carney la o bază a Marinei Regale Canadiene din Halifax, Nova Scotia. „În cele din urmă, această decizie a fost despre alegerea celei mai bune platforme și parteneriate absolut pentru a satisface interesele strategice, de securitate și economice combinate ale Canadei. Acestea sunt printre cele mai avansate submarine construite vreodată.”

Acordul, care ar extinde considerabil flota de submarine a Canadei, reflectă efortul lui Carney de a intensifica cheltuielile pentru apărare ale Canadei și prezența sa militară în nordul îndepărtat, care a devenit o prioritate după ce președintele Trump a început să reflecteze asupra transformării Canadei în cel de-al 51-lea stat și asupra cuceririi Groenlandei vecine. Prim-ministrul a promis, de asemenea, că va reduce dependența militară de companiile americane, despre care spune că primesc aproximativ 70% din bugetul Canadei pentru arme.

Carney a declarat că proiectul ar fi cea mai costisitoare achiziție militară din istoria Canadei, dar a refuzat să estimeze această sumă până la finalizarea negocierilor finale cu antreprenorul.

Cine va construi submarinele Canadei

Propunerea câștigătoare este condusă de ThyssenKrupp Marine Systems, cu sediul central în Kiel, Germania, în cooperare cu guvernele norvegian și german, pentru a construi submarinele de tip 212CD pentru Canada.

Încă nu există submarine de acest tip în serviciu, dar ThyssenKrupp a contractat să construiască mai multe pentru marinele Germaniei și Norvegiei și a construit alte modele de submarine pentru Turcia, Singapore și Israel.

Celălalt concurent pentru contract, Hanwha Ocean, a construit submarine pentru Coreea de Sud și Indonezia.

Submarinele diesel-electrice funcționează cu motoare diesel în timp ce sunt la suprafață pentru a-și încărca bateriile electrice, care alimentează atunci când se află sub apă. Singurele submarine militare fabricate în Statele Unite sunt cu propulsie nucleară, nu diesel-electrică. (Submarinul ThyssenKrupp va folosi, de asemenea, pile de combustie, care nu necesită suprafață, pentru a-și reîncărca bateriile.)

În 2021, Australia a abandonat un acord pentru submarine diesel-electrice construite în Franța și, în schimb, a fost de acord să cumpere nave cu propulsie nucleară de la o societate mixtă americano-britanică. Canada a decis să nu urmeze exemplul Australiei, din motive de cost și logistică.

De ce a câștigat oferta germano-norvegiană

Carney a făcut anunțul imediat înainte de a zbura la o reuniune a liderilor NATO din Turcia. Philippe Lagassé, care studiază achizițiile militare ale Canadei la Universitatea Carleton din Ottawa, a declarat că legăturile Canadei cu Germania și Norvegia prin intermediul alianței militare nu ar trebui să fie un factor în selecția submarinelor, dar a adăugat: „Am fi naivi să nu credem că acestea nu joacă un rol în acest sens”.

Întrucât Trump pune frecvent sub semnul întrebării angajamentul SUA față de NATO, liderii altor națiuni din alianță au subliniat necesitatea consolidării propriilor legături.

Evaluările efectuate de guvernul canadian și de Marina Regală Canadiană au constatat că atât submarinele ThyssenKrupp, cât și cele Hanwha erau aproximativ adecvate, fiecare având avantaje și dezavantaje în raport cu concurentul său.

Hanwha a lansat o campanie publicitară multimedia de tipul celei asociate în mod normal cu un model nou de mașină sau cu o băutură răcoritoare. Telespectatorii de hochei din sezonul trecut nu au putut scăpa de o reclamă de televiziune Hanwha, narată cu vocea distinctivă a unui fost prezentator de lungă durată al știrilor de seară de la CBC.

Carney a declarat că a discutat cu președintele Lee Jae Myung în weekend despre decizie.

„Înțeleg dezamăgirea, în special având în vedere forța ofertei”, a spus Carney. „Acestea sunt decizii dificile.”

Dacă discuțiile finale cu ThyssenKrupp eșuează în mod neașteptat, Carney a spus că Canada va trece apoi la submarinele sud-coreene.

Se pare că ThyssenKrupp a convins Canada că își poate livra submarinul în timp util. Când a fost întrebat în mai cât de curând are nevoie Canada de submarine, contraamiralul David Patchell, comandantul Forțelor Maritime din Pacific al Canadei, a spus: „Am nevoie de ele ieri”.