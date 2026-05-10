Canada înregistrează cel mai mare val de recrutări militare din ultimii 30 de ani. Ce a declanșat schimbarea

Timp de decenii, Canada a fost considerată un stat codaș în materie de finanțare a apărării, iar acum doar doi ani, recrutările erau într-o situație atât de gravă încât un fost ministru al apărării avertiza că forțele armate se aflau într-o „spirală a morții”, scrie BBC.

Acum, armata canadiană crește într-un ritm nemaiîntâlnit de decenii, atingând cel mai mare număr de recruți din ultimii 30 de ani și putând să inverseze astfel deficitul cronic de personal care a afectat armata țării.

Creșterea din ultimii doi ani vine pe fondul conflictelor armate majore și al incertitudinii geopolitice globale, dar și al angajamentului Canadei de a aloca miliarde pentru apărare, după ani în care nu și-a îndeplinit obligațiile față de NATO.

Totodată, coincide cu o creștere neobișnuită a sentimentului naționalist, apărută după ce președintele american Donald Trump a numit Canada „al 51-lea stat” – declarații pe care mulți le-au interpretat ca o amenințare la adresa suveranității țării din partea celui mai apropiat vecin.

Charlotte Duval-Lantoine, cercetătoare la Canadian Global Affairs Institute, specializată în cultura militară canadiană, a declarat că, deși poate exista un „efect Trump” în spatele creșterii recente a înrolărilor, numărul candidaturilor la armată începuse deja să crească semnificativ în 2022, în jurul momentului invadării Ucrainei de către Rusia.

„Când oamenii văd că lumea nu mai e la fel de sigură, că țara lor ar putea fi în pericol… tindem să vedem mai mulți oameni care se înrolează”, a spus ea.

Conflictele globale nu sunt singurul factor. Rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor din Canada – aproape 14% în martie – precum și perspectiva stabilității profesionale și a salariilor mai mari, după ce premierul Mark Carney a anunțat cea mai mare majorare salarială pentru personalul militar din ultima generație, contribuie și ele, a adăugat Duval-Lantoine.

De la preluarea mandatului anul trecut, Carney a plasat armata în centrul politicilor guvernamentale, cu un plan pe care el însuși l-a descris drept „ambițios” pentru modernizarea și extinderea rapidă a Forțelor Armate Canadiene.

În martie, a anunțat că, pentru prima dată de la sfârșitul anilor 1980, Canada a atins oficial ținta NATO de a cheltui 2% din PIB pe apărare, ceea ce înseamnă peste 63 de miliarde de dolari canadieni (46 de miliarde de dolari americani) într-un singur an. Carney s-a alăturat totodată angajamentului NATO de a ajunge la 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Canada a atins pragul de 2% prin majorarea salariilor, dar și prin angajamentul de a achiziționa echipamente noi, de a moderniza bazele existente și de a construi infrastructură nouă în zona arctică.

Însă chiar și cu noii recruți, analiștii spun că armata canadiană rămâne semnificativ în urma aliaților și avertizează că va dura ceva timp până când finanțarea se va traduce în îmbunătățiri concrete.

Richard Shimooka, cercetător la Macdonald-Laurier Institute, un think tank de politici publice, a declarat că Forțele Armate Canadiene au în prezent capacitatea de a desfășura doar câteva mii de soldați simultan, alături de un număr limitat de avioane de luptă. Prin comparație, armata britanică poate desfășura 10.000 de soldați dacă este necesar.

„Forțele Armate Canadiene se află în prezent la un nivel foarte scăzut și vor fi necesari între cinci și zece ani până când se va vedea o redresare reală”, a spus Shimooka.

Un motiv important, argumentează el, este dependența istorică a Canadei de Statele Unite – vecinul său și cea mai mare putere militară a lumii – în materie de apărare.

Președinți și oficiali americani succesivi au exercitat în mod repetat presiuni asupra Canadei pentru a-și crește cheltuielile de apărare, iar criticii au numit Canada un „parazit militar”. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a acuzat Canada în 2024 că „profită de pe urma Americii.”

Anul trecut, Trump a evidențiat Canada ca unul dintre „contributorii slabi” ai NATO, spunând reporterilor în iunie: „Canada zice: «De ce să plătim, când Statele Unite ne protejează gratis?»”

Canada rămâne printre membrii NATO cu cele mai mici contribuții chiar și după atingerea țintei de 2%, conform unui raport al alianței publicat anul trecut – în urma SUA, Marii Britanii și Franței.

Mai puțină birocrație și deschidere către cetățenii străini

Capacitatea Canadei de a recruta mai mulți oameni este un semn că lucrurile ar putea începe să se îmbunătățească. David McGuinty, ministrul canadian al apărării, a declarat că țara ar putea atinge obiectivele de recrutare mai devreme decât se estima.

Rata de plecare din armată a scăzut, de asemenea, ușor, după ce fostul ministru al apărării Bill Blair o descrisese în 2024 drept cauza unei „spirale a morții”.

Militari activi au declarat pentru BBC, în timpul unei recente operațiuni de suveranitate și securitate arctică din teritoriul nordic Nunavut, că noua finanțare este binevenită și, în unele cazuri, a întârziat mult prea mult.

„Suntem în urmă cu câteva decenii, dar cel puțin acum încercăm să facem lucruri”, a declarat Alden Campbell, ofițer în cadrul Forțelor Aeriene Regale Canadiene. El a adăugat că noua grilă salarială a dus la o creștere a moralului, la fel ca perspectiva echipamentelor modernizate.

„Sper să fiu la o vârstă și într-un moment al carierei în care să pot beneficia de aceste modernizări”, a spus el.

La sfârșitul lunii aprilie, armata canadiană a anunțat că a înrolat peste 7.000 de noi membri în ultimul an fiscal – cel mai mare număr de recruți din ultimele trei decenii.

Cifra reprezintă doar o fracțiune din numărul total al celor care și-au exprimat interesul de a se înrola. Până în februarie, candidaturile confirmate la Forțele Armate Canadiene aproape s-au dublat față de anul precedent, crescând de la 21.700 la 40.116, conform datelor furnizate BBC de Departamentul canadian al Apărării.

Aceste cifre reflectă candidații care au depus documentele necesare pentru confirmarea eligibilității. Numărul total al candidaturilor a fost mult mai mare, apropiindu-se de 100.000 în ultimul an – un salt major față de 2019-2020, când în jur de 36.000 de persoane depuseseră cereri.

Travis Haines, locotenent-colonel în Forțele Armate Canadiene, a declarat pentru BBC că, în opinia sa, creșterea recrutărilor se datorează în mare parte reducerii obstacolelor birocratice.

Armata canadiană a fost criticată mult timp pentru incapacitatea de a procesa rapid candidaturile, iar recent a digitalizat mai multe etape ale procesului – inclusiv posibilitatea de a trimite documente electronic.

„Interesul a existat întotdeauna”, a spus Haines. „Doar că era greu să treci prin sistem.”

O altă schimbare semnificativă din ultimii ani este deschiderea candidaturilor către rezidenții permanenți ai Canadei, nu doar către cetățeni – o modificare intrat în vigoare în 2022. Cetățenii străini au reprezentat aproximativ 20% dintre recruții de anul trecut.

Canada vizează acum o extindere majoră a armatei, cu un obiectiv de 85.500 de militari activi și o forță de mobilizare de până la 300.000 de rezerviști.

Duval-Lantoine a spus că o asemenea amploare a planurilor de mobilizare nu a mai fost urmărită de Canada din 2004 – un semn că țara ia în calcul lecțiile războiului din Ucraina, care, subliniază ea, a durat în mare parte datorită capacității umane a armatei ucrainene.

Canada, la fel ca aliații săi europeni, încearcă să se pregătească „pentru războaiele viitoare analizând pe cel în curs”, a spus ea.