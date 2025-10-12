Când vor fi eliberați primii ostatici ținuți captivi de Hamas. Netanyahu avertizează că "există încă provocări majore de securitate"

5 minute de citit Publicat la 22:59 12 Oct 2025 Modificat la 23:49 12 Oct 2025

Netanyahu avertizează că "există încă provocări majore de securitate" FOTO: Hepta

Eliberarea ostaticilor din Gaza va începe luni dimineață, de la ora 8. Toate părțile implicate în conflict au anunțat că sunt deja pregătite pentru acest proces, iar acordul prevede ca returnarea ostaticilor să fie încheiată până luni, la ora 12:00, potrivit Haaretz.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut o declarație în fața presei înainte de eliberarea preconizată a ostaticilor, precizând că "există încă provocări majore de securitate":

„Oriunde am luptat, am câștigat”, a spus el. „Dar trebuie să vă spun în același timp, campania nu s-a încheiat. Încă avem provocări majore de securitate în față.”

Potrivit lui Netanyahu, „Unii dintre dușmanii Israelului încearcă să se regrupeze și să ne atace din nou. Și, așa cum spunem aici - suntem pe cale să facem asta.”

Cine sunt cei 20 de ostatici care vor fi eliberați în viață

Matan Angrest, 22, este un soldat al armatei israeliene care a fost luat de la baza militară Nahal Oz.

Gali Berman, 28, a fost răpit din Kfar Aza împreună cu fratele său geamăn, Ziv. Au fost răpiți din paturile lor, în pijamale, în timpul unei sărbători, potrivit fratelui lor mai mare, Liran.

Ziv Berman, 28, a fost luat din Kfar Aza în timpul unei vacanțe. A fost răpit în pijamale, împreună cu fratele său geamăn, Gali, a povestit fratele lor mai mare, Liran, pentru Sky News.

Elkana Bohbot, 36, a fost luat de la festivalul Nova. Soția lui a spus că îi spune zilnic fiului lor de patru ani că tatăl său se va întoarce.

Nimrod Cohen, 20, este un soldat al armatei israeliene care a fost răpit în timp ce apăra zona din apropierea kibbutzului Nirim. Mama lui a spus că cubul Rubik i-a fost găsit în tancul ars al unității sale.

Ariel Cunio, 28, a fost răpit din Nir Oz împreună cu prietena lui, Arbel Yehoud, care a fost eliberată în ianuarie. Ariel este ținut ostatic împreună cu fratele său, David.

David Cunio, 35, a fost luat din Nir Oz împreună cu soția sa, Sharon Aloni Cunio, și cu fiicele lor gemene, de trei ani. Ele au fost eliberate în noiembrie 2023, în timp ce David și fratele său Ariel sunt în continuare ținuți ostatici în Gaza.

Evyatar David, 24, a fost luat de la festivalul Nova. În august, Hamas a publicat videoclipuri în care el părea scheletic și aparent își săpa propriul mormânt.

Guy Gilboa-Dalal, 24, a fost luat de la festivalul Nova. În august, Hamas a publicat un videoclip în care el spune că este ținut în orașul Gaza.

Tatăl unui copil, Maxim Herkin, 37, a fost răpit de la festivalul Nova după ce a fost invitat de prieteni în ultimul moment, potrivit The Times of Israel.

Eitan Horn, 38, a fost luat din Nir Oz împreună cu fratele său, Iair, care a fost eliberat în februarie. Iair a spus că viața lui este suspendată până când fratele său și ceilalți ostatici vor fi eliberați, relatează The Times of Israel.

Student la finanțe, Segev Kalfon, 27, a fost răpit de la festivalul Nova în timp ce încerca să scape de Hamas. Tatăl său a spus presei israeliene că fiul său fusese diagnosticat cu anxietate și primise tratament cu puțin timp înainte de a fi răpit.

Bar Abraham Kupershtein, 23, lucra ca agent de securitate la festivalul Nova. A fost luat ostatic după ce a rămas în urmă pentru a oferi primul ajutor răniților.

Omri Miran, 48, a fost luat din casa sa din Nahal Oz, în fața soției și a celor două fiice. A apărut într-un videoclip publicat de Hamas în aprilie anul trecut, trimițând dragoste rudelor sale și cerând să fie eliberat.

Eitan Abraham Mor, 25, lucra ca agent de securitate la festivalul Nova când a fost răpit. Un ostatic eliberat a spus că Eitan „ridica moralul tuturor” și „nu înceta să creadă că totul va fi bine”, au declarat părinții săi pentru presa israeliană.

Yosef-Chaim Ohana, 25, a fost răpit în timp ce încerca să ajute alți oameni la festivalul Nova. Familia sa a spus că a primit un semn „clar” că este în viață în luna februarie.

Alon Ohel, 24, a fost luat de la festivalul Nova. Este un pianist talentat și urma să înceapă studiile muzicale când a fost răpit, a scris mama lui în The Observer.

Avinatan Or, 32, a fost răpit de la festivalul Nova împreună cu prietena lui, Noa Argamani, care a fost eliberată în iunie 2024. Ea a declarat ulterior că a fost despărțită de Avinatan „în momentul răpirii”.

Matan Zangauker, 25 și prietena lui, Ilana Gritzewsky, au fost răpiți din casa lor din Nir Oz. În timp ce Ilana a fost eliberată în noiembrie 2023, Matan este în continuare în Gaza. Mama lui a scris în Haaretz că speră să-și poată îmbrățișa fiul cât mai curând.

Rom Braslavski, 21, lucra ca agent de securitate la festivalul Nova. A fost răpit după ce a salvat mai multe persoane, potrivit familiei sale.

Prima fază a armistițiului în Gaza

Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a declarat că este convins că prima fază a acordului de încetare a focului și eliberare a ostaticilor din Gaza, mediat de președintele american Donald Trump, va avea succes.

„Suntem încrezători că prima fază a planului de pace Trump va fi finalizată și, cu toată sinceritatea, de către cele două părți”, a spus el, vorbind la emisiunea Face the Nation de la CBS. „Suntem în contact deplin cu Hamas.”

Potrivit lui Abdelatty, Egiptul lucrează la diferite niveluri la aranjamente de securitate, inclusiv instruirea și coordonarea a până la 5.000 de palestinieni care vor fi desfășurați în Gaza, alături de trupe iordaniene.

Egiptul se angajează, de asemenea, să își trimită trupele în cadrul unui „parametru specific”, presupunând că Consiliul de Securitate al ONU aprobă mandatul lor specific, a spus el.

Pe de altă parte, vicepreședintele SUA, JD Vance, a spus că trupele americane sunt deja în Orientul Mijlociu, prin urmare nu vor fi mobilizate trupe suplimentare în Israel și Gaza:

„Avem deja trupe la Comandamentul Central”, a spus Vance, adăugând că „vor monitoriza termenii armistițiului”.

El a continuat, vorbind la ABC săptămâna aceasta: „Ideea că vom avea trupe pe teren în Gaza, în Israel, nu este intenția noastră – nu este planul nostru”. Potrivit lui Vance, „A existat o mică informare greșită acolo”.