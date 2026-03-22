Cartea diplomației. Cum profită Egiptul de conflictul din Orientul Mijlociu ca să arate ce rol poate avea în regiune

Publicat la 14:40 22 Mar 2026

Egiptul a devenit mai activ diplomatic în ultimele zile, în contextul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu. FOTO: Profimedia Images

Egiptul a devenit mai activ diplomatic în ultimele zile, în contextul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu. Vizitele președintelui Abdel Fattah el-Sisi în Emiratele Arabe Unite și Qatar, din această săptămână, arată efortul dus de Cairo în a arăta solidaritate cu statele din Golf atacate și în a sublinia că securitatea acestora face parte din cea a Egiptului, scrie Euronews.

Discuțiile au loc într-un context în care tensiunile au devenit tot mai periculoase, iar atacurile s-au extins la infrastructura energetică.

Cairo a condamnat atacurile iraniene „inacceptabile și nejustificate” asupra țărilor din Golf, menținând în același timp contactele cu actorii regionali și internaționali în efortul de a controla situația, scrie Euronews.

Totodată, Egiptul a menținut contactul cu Iranul, inclusiv prin apeluri telefonice recente între Sisi și oficiali iranieni, ca parte a eforturilor de a limita escaladarea.

Însă, în ciuda acestei implicări sporite, analiștii spun că rolul său rămâne limitat.

HA Hellyer, cercetător asociat senior la Royal United Services Institute, a spus că vizita la Doha arată că orașul Cairo dorește să se coordoneze cu statele din Golf, mai degrabă decât să conducă independent. El a descris acest lucru drept „angajament tactic”, adăugând că Egiptul rămâne prezent în diplomația regională, evitând în același timp angajamentele pe care nu le poate îndeplini.

Activ, nu lider

Mișcările recente ale Egiptului s-au concentrat pe coordonare mai degrabă decât pe conducere.

Ministrul de externe Badr Abdelatty a vizitat mai multe capitale din Golf, cu un mesaj de solidaritate și a avertizat că regiunea stă pe un butoi de pulbere. În același timp, Cairo a subliniat că nu i s-a cerut să intervină militar.

În schimb, Egiptul pare să se poziționeze ca un conector diplomatic, menținând canale de comunciare cu statele din Golf, partenerii occidentali și, într-o măsură mai limitată, Iranul. Dar asta nu echivalează cu mediere.

„Egiptul nu are puterea necesară pentru o mediere semnificativă între Israel și Iran”, a spus Hellyer. El a adăugat că rolul Egiptului se limitează la facilitarea coordonării între statele arabe și la transmiterea mesajelor, descriind acest lucru ca fiind „o convocare utilă, nu o mediere”.

Un act de echilibru atent

Pe de o parte, Egiptul s-a aliniat în mod clar partenerilor din Golf, reiterând sprijinul pentru securitatea lor și condamnând atacurile asupra teritoriului lor. Pe de altă parte, a evitat confruntarea directă cu Iranul, solicitând în schimb revenirea la diplomație și menținerea deschisă a canalelor de comunicare.

Această atitudine reflectă o abordare regională mai amplă, în care statele încearcă să limiteze criza fără a fi atrase direct în ea.

„Statele din Golf vor saluta alinierea Egiptului ca o consolidare a posturii mai ample de protecție arabilor”, a declarat Hellyer. El a adăugat că abordarea arată iplicare fără a-și asuma riscuri majore.

Pentru Israel, rolul Egiptului va fi probabil perceput ca fiind „mai degrabă procedural decât substanțial”, în timp ce Iranul este puțin probabil să considere Cairo un interlocutor credibil.