Casa Albă anunță că preşedintele Trump se opune anexării Cisiordaniei de către Israel, înaintea vizitei lui Netanyahu la Washington

1 minut de citit Publicat la 16:41 10 Feb 2026 Modificat la 16:41 10 Feb 2026

Benjamin Netanyahu și Donald Trump, în Florida, în decembrie 2025. Sursa foto: Getty Images

Casa Albă a reiterat luni opoziţia preşedintelui american Donald Trump faţă de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează marţi Reuters şi Xinhua, citate de Agerpres.

„O Cisiordanie stabilă menţine Israelul în siguranţă şi este în conformitate cu obiectivul acestei administraţii de a realiza pacea în regiune”, a declarat un oficial de la Casa Albă, înainte de o vizită planificată la Washington a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Trump a afirmat în repetate rânduri că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, aceasta fiind considerată o „linie roşie” de către liderii arabi şi un element cheie al acordului de pace elaborat de SUA care a pus capăt anul trecut conflictului israeliano-palestinian din Fâşia Gaza.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania”

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu voi permite. Nu se va întâmpla”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă în septembrie.

Cu toate acestea, raportul nu afirmă că Trump va bloca extinderea coloniilor evreieşti în Cisiordania, ci doar că liderul de la Casa Albă se opune anexării oficiale a teritoriului palestinian.

Trump urmează să discute miercuri, la Casa Albă, cu Netanyahu despre Iran, potrivit unui scurt comunicat al biroului premierului israelian. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată în decembrie anul trecut.

Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică decizia de a intensifica controlul asupra Cisiordaniei şi de a extinde coloniile evreieşti de acolo, stârnind reacţii de condamnare la nivel internaţional.