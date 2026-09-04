Casa Albă lansează jocuri video inspirate de administrația Trump: „Rio Run” îi pune pe jucători să prindă migranți

"Rio Run", bazat pe mecanica jocului clasic "Snake", propune patrularea frontierei de-a lungul Rio Grande. Foto: Arcade.gov /Getty Images

Casa Albă a lansat joi "Arcade", un site web cu cinci jocuri video în stil retro care recreează unele dintre politicile preşedintelui Donald Trump, permiţând utilizatorilor să construiască un zid de frontieră sau să urmărească oameni care încearcă să treacă graniţa, informează EFE, potrivit Agerpres.



Site-ul web, Arcade.gov, include "Build the Wall" (Construieşte zidul - n.r.), o versiune inspirată de Tetris, în care jucătorul trebuie să construiască un zid pentru a "proteja graniţa de hoarda care se apropie", conform descrierii oficiale.



"Rio Run", bazat pe mecanica jocului clasic "Snake", propune patrularea frontierei de-a lungul Rio Grande şi oprirea persoanelor care încearcă să o traverseze. Aceste persoane sunt considerate deportate la finalizarea jocului.



Politica alimentară are şi ea propriul joc. În "Supply Line" (Linia de aprovizionare - n.r.), inspirat de "Tapper", utilizatorul trebuie să elimine alimentele dintr-un lanţ de aprovizionare care nu îndeplinesc criteriile iniţiativei "Make America Healthy Again" (Să facem America din nou sănătoasă - n.r.), lansată de administraţia Trump.



Celelalte două jocuri abordează alte iniţiative ale administraţiei actuale. "Flappy Bill" adaptează mecanica jocului "Flappy Bird" şi prezintă un vultur pleşuv zburând deasupra National Mall, în timp ce "Trump Savings Tycoon" invită jucătorii să colecteze bani pentru a umple "Trump Accounts" (Conturile lui Trump - n.r.), programul de economii care oferă o contribuţie de 1.000 de dolari pentru copiii născuţi în timpul celui de-al doilea mandat al actualului preşedinte.



Casa Albă a prezentat iniţiativa pe reţelele sale de socializare cu animaţii care parodiază ecranele de încărcare ale unor console precum PlayStation şi Nintendo şi cu sloganul "Can't stop winning" (Nu mă pot opri din câştigat - n.r.), urmat de referinţe la construirea zidului sau la deportarea migranţilor.



Într-una dintre animaţiile promoţionale, sigla acum desfiinţatei console japoneze Sega se transformă în "MAGA", acronimul pentru sloganul lui Trump "Make America Great Again" (Să redăm măreţia Americii - n.r.).



Casa Albă a explicat pentru The Washington Examiner că iniţiativa îşi propune să "traducă agenda lui Trump într-un format interactiv" şi intenţionează să "spună povestea realizărilor sale" într-un mod care să rezoneze cu americanii.



Site-ul anunţă, de asemenea, un al şaselea joc "care va apărea în curând".