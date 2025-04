Casa Albă: Trump sigur e la curent cu invitaţia lui Zelenski de a vizita Ucraina, dar nu intenţionează s-o facă

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus marţi că Donald Trump "sigur e la curent cu invitaţia lui Zelenski de a vizita Ucraina, dar nu intenţionează să o facă". Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe republican ieri în Ucraina pentru a vedea cu ochii săi dezastrul provocat de ruşi.

Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a fost întrebată dacă există vreo noutate cu privire la invitaţia lansată de omolgul ucrainean, Volodimir Zelenski.

"Nu am vorbit cu preşedintele despre asta, nici dacă a văzut sau nu oferta lui Zelenski. Sunt sigură că da (N.r. - că a văzut oferta). Nu am vorbit cu el despre ofertă. Pot să-l întreb ce părere are. Cu siguranţă, însă, n-am nicio informaţie să vă împărtăşesc despre o potenţială deplasare în Ucraina", a spus Leavitt.

"Securitatea lumii este în joc dacă Rusia continuă să avanseze", a avertizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat CBS News, publicat pe 13 aprilie. El i-a cerut președintui american Donald Trump să viziteze Ucraina pentru a vedea cu ochii lui realitatea războiului provocat de Rusia.