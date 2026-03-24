Casa Albă va plăti TotalEnergies un miliard de dolari ca să renunțe la proiectele eoliene offshore „costisitoare” de pe Coasta de Est

Publicat la 09:56 24 Mar 2026

Casa Albă a convenit să plătească companiei TotalEnergies suma de 1 miliard de dolari pentru a renunța la proiectele de parcuri eoliene offshore de pe Coasta de Est, pe care le-a catalogat drept „costisitoare”, urmând ca investițiile grupului francez să fie redirecționate către producția de gaz natural lichefiat (LNG) din SUA, scrie CNBC.

Departamentul de Interne al SUA (DOI) a anunțat luni ceea ce a numit „un acord de referință” cu TotalEnergies, prin care compania „își redirecționează capitalul din concesiuni eoliene offshore costisitoare și nesigure către proiecte de gaze naturale accesibile și fiabile, care vor asigura energie sigură pentru americanii muncitori”.

TotalEnergies s-a angajat să investească aproximativ 1 miliard de dolari, echivalentul valorii concesiunilor eoliene offshore la care renunță, în producția de petrol, gaze naturale și LNG în SUA, a precizat DOI într-un comunicat.

După realizarea noii investiții, departamentul a anunțat că guvernul american va rambursa companiei dolar pentru dolar, până la valoarea plătită pentru concesiunile offshore eoliene.

Acordul prevede abandonarea de către TotalEnergies a proiectelor eoliene offshore din New York și Carolina. În schimb, compania va investi în dezvoltarea a patru unități de lichefiere („trains”) la terminalul Rio Grande LNG din Texas, precum și în producția convențională de petrol în Golful SUA și în exploatarea gazelor de șist.

Președintele SUA, Donald Trump, nu și-a ascuns niciodată opoziția față de proiectele eoliene offshore, criticând frecvent aceste inițiative ca fiind costisitoare și inestetice.

Anunțul vine într-un moment în care conflictul cu Iranul continuă să perturbe aprovizionarea globală cu petrol și gaze, făcând din SUA, cel mai mare exportator de LNG din lume, un furnizor și mai important pentru piețele din Asia și Europa.

DOI a precizat luni că, „în contextul preocupărilor de securitate națională”, TotalEnergies s-a angajat să nu dezvolte noi proiecte eoliene offshore în SUA.

Patrick Pouyanné, președintele Consiliului de Administrație și CEO al TotalEnergies, a declarat, potrivit comunicatului DOI, că firma este mulțumită să semneze acordul „și să sprijine politica energetică a administrației”.

„Având în vedere că dezvoltarea proiectelor eoliene offshore nu este în interesul țării, am decis să renunțăm la aceste proiecte în Statele Unite, în schimbul rambursării costurilor concesiunilor”, a afirmat el.

Pouyanné a adăugat că acordul va permite grupului „să susțină dezvoltarea producției și exportului de gaze din SUA”. „Aceste investiții vor contribui la aprovizionarea Europei cu LNG din SUA, atât de necesar, și vor asigura gaz pentru dezvoltarea centrelor de date din Statele Unite. Credem că aceasta este o utilizare mai eficientă a capitalului în SUA”, a mai spus el.

Secretarul american de Interne, Doug Burgum, a descris acordul cu grupul energetic francez ca fiind „încă o victorie pentru angajamentul președintelui Trump de a oferi energie accesibilă și fiabilă tuturor americanilor”.

„Energia eoliană offshore este una dintre cele mai scumpe, nesigure, perturbatoare pentru mediu și dependente de subvenții scheme impuse vreodată consumatorilor și contribuabililor americani. Salutăm angajamentul TotalEnergies de a dezvolta proiecte care produc energie sigură și accesibilă, reducând facturile lunare ale americanilor”, a adăugat acesta.