Câte voturi a obținut partidul românilor din Ungaria la alegeri

1 minut de citit Publicat la 12:31 13 Apr 2026 Modificat la 12:31 13 Apr 2026

Câte voturi a obținut partidul românilor din Ungaria la alegeri.

Partidul minorității românești din Ungaria, Uniunea Românilor din Ungaria, a obținut doar 495 de voturi la alegerile parlamentare de duminică, reprezentând 0,01%.

Conform recensământului, această minoritate ar număra aproape 45.000 de persoane.

De altminteri, niciun partid al minorităților naționale nu a acces în Parlament. Cel mai de succes partid al minorităților a fost cel al romilor, care a cumulat 18.880 de voturi, urmat de cel al germanilor, cu 17.845 de voturi, și cel al croaților, cu 1.255 de voturi.

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria duminică în faţa naţionalistului Viktor Orban, a cărui înfrângere constituie de asemenea un eşec al preşedintelui american Donald Trump care îi oferise sprijinul său.

După numărarea și centralizarea a 98,94% din buletinele de vot, partidul Tisza (condus de Peter Magyar) deține 138 din totalul de 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta.

Partidul Fidesz (condus de Viktor Orban) deține 55 de mandate.

Pe locul trei se situează Partidul Patria Noastră (de extremă dreapta) deține 6 mandate.

Din cele 138 de mandate, Tisza are 93 de mandate obținute prin vot direct și 45 prin vot pe liste, conform sistemului electoral maghiar.

Din cele 55 de mandate, Fidesz are 13 prin vot uninominal și 42 prin vot pe liste.

La votul pe liste, scorul este de 53,07% voturi penru Tisza, 38,43% pentru Fidesz și 5,83% pentru Patria Noastră.