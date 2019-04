Poliția din Manchester cercetează moartea suspectă a doi bărbați care erau cazați la Britannia Hotel în centrul orașului. Autoritățiile au fost chemate la ora 5:30 dimineața când un bărbat a picat de la una dintre ferestrele hotelului. Odată ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit încă un bărbat mort, în altă cameră.

Nu se știe încă dacă cei doi aveau vreo legătură, iar autoritățiile investighează cazul. "În prezent, lucrăm pentru a stabili exact ceea ce s-a întâmplat si cum s-a ajuns la moartea celor doi. Avem o echipă de ofițeri la fața locului, iar Silver Street din centrul orașului va rămâne închisă pe durata investigațiilor”, a declarat șeful poliției.

