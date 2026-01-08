"Cazul ajunge în instanţă". Un judecător a respins eforturile lui Sam Altman de a anula procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI

Sam Altman și Elon Musk merg în instanţă. În timpul unei audieri de miercuri, o judecătoare din California a declarat că intenționează să respingă ultimele eforturi ale avocaților lui Altman de a pune capăt cazului lui Musk împotriva OpenAI și a directorului general al companiei. "Acest caz va ajunge în instanță", a declarat judecătoarea districtuală Yvonne Gonzalez Rogers, în cadrul unei audieri pentru a evalua dacă probele sunt suficiente pentru a justifica un proces, scrie Business Insider.

"Cred că există o mulțime de dovezi. Sunt circumstanțiale, dar așa funcționează lucrurile astea", a spus ea, referindu-se la cazul lui Musk.

În procesul său intentat în 2024, Musk a acuzat OpenAI că l-a indus în eroare în decizia sa de a abandona misiunea și structura sa non-profit inițială în favoarea unui model orientat spre profit, inclusiv prin parteneriatul său cu Microsoft.

Musk spune că a donat 38 de milioane de dolari către ChatGPT de-a lungul anilor pentru a-i susține misiunea de a dezvolta inteligența artificială în beneficiul omenirii. CEO-ul Tesla solicită daune bănești, precum și o hotărâre judecătorească pentru anularea acordului de licențiere dintre Microsoft și OpenAI.

La o audiere de miercuri, o judecătoare a unei instanțe federale din Oakland a spus că există suficiente dovezi că Musk ar fi putut fi înșelat pentru a permite avansarea cazului în fața unui juriu. Un proces este programat pentru luna martie.

"Au fost date asigurări și promisiuni că structura va fi menținută. Au fost o mulțime de informații care nu au fost împărtășite", a spus judecătoarea.

Ea a adăugat că a considerat, de asemenea, că "există argumente puternice din partea apărării".

"Cred că juriul va decide", a spus ea.

Avocații OpenAI au negat acuzațiile lui Musk, spunând că Musk era la curent cu planurile profitabile ale companiei încă din 2018. OpenAI a subliniat, de asemenea, că este încă controlată de ramura non-profit a OpenAI.

"Procesul lui Musk continuă să fie nefondat și face parte din tiparul său continuu de hărțuire, iar noi așteptăm cu nerăbdare să demonstrăm acest lucru la proces. Rămânem concentrați pe susținerea Fundației OpenAI, care este deja una dintre cele mai bine finanțate organizații non-profit din toate timpurile", a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI pentru Business Insider.

Un purtător de cuvânt al lui Musk nu a răspuns solicitării de a comenta.

Musk a intentat mai multe procese împotriva OpenAI. Cel mai recent, compania sa de inteligență artificială, xAI, a dat în judecată OpenAI în septembrie, acuzând-o că a furat secrete comerciale și a vizat angajații acesteia pentru recrutare. La acea vreme, un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat pentru Business că procesul este "cel mai recent capitol din hărțuirea continuă a domnului Musk".

Musk a contribuit la fondarea OpenAI în 2015, dar a părăsit compania în 2018. La acea vreme, el a spus că munca sa cu OpenAI ar putea prezenta un conflict de interese cu ambițiile Tesla în materie de inteligență artificială.

De atunci, Musk i-a criticat în repetate rânduri pe Altman și OpenAI, inclusiv structura companiei. Ulterior, Musk și-a lansat propria companie de inteligență artificială, xAI, în 2023.