Ce a scris un britanic, după ce a primit de la vecinul său român o savarină. Postarea lui face senzație

Postarea unui britanic pe Twitter a devenit virală după ce a povestit că a primit de la vecinul său român o savarină. Încântat de gest, dar și de gustul prăjiturii, britanicul a pus o poză cu desertul românesc alături de un mesaj în care povestește cum a ajuns în posesia lui. Postarea a devenit virală fiind apreciată de aproape 16.000 de ori.

My Romanian neighbour just appeared at the fence and said he wanted to give me something. He’d found his favourite dessert from back home in a shop for the first time since coming here, and was so excited he bought them all, and wanted me to experience it. Immigration rocks. pic.twitter.com/Do8MjARFkn