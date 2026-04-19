Ce este manosfera. Politicienii din Marea Britanie cer măsuri urgente pentru protecția băieților și a bărbaților

Conținutul promovat în aceste comunități îi poate expune la jocuri de noroc, șantaj sexual și pornografie violentă. Foto: Getty Images

Bărbații și băieții au nevoie de protecție la fel ca femeile și fetele în fața influencerilor periculoși și a „celor mai toxice zone ale internetului”, avertizează un grup de parlamentari britanici, care cer autorităților să intervină mai ferm, potrivit The Guardian.

Peste 60 de deputați din Partidul Laburist i-au trimis o scrisoare directoarei Ofcom, Melanie Dawes, solicitând măsuri clare pentru protejarea băieților și bărbaților de influencerii din așa-numita „manosphere”. Potrivit acestora, conținutul promovat în aceste comunități îi poate expune la jocuri de noroc, șantaj sexual și pornografie violentă.

Legea privind siguranța online obligă autoritatea să ofere platformelor recomandări pentru combaterea conținutului dăunător, în special cel care afectează femeile și fetele. Însă parlamentarii susțin că și băieții sunt ținta unor riscuri specifice, care trebuie tratate separat.

91% dintre victimele șantajului sexual online sunt bărbați

Datele arată diferențe clare: 53% dintre băieții cu vârste între 11 și 17 ani văd reclame la jocuri de noroc online în fiecare săptămână, comparativ cu 31% dintre fete, potrivit Gambling Commission. În același timp, 91% dintre victimele șantajului sexual online sunt bărbați, conform Internet Watch Foundation.

Alistair Strathern, unul dintre inițiatorii demersului, spune că documentarul Inside the Manosphere realizat de Louis Theroux arată clar cum anumite zone ale internetului pot exploata tinerii. Filmul prezintă modul în care unii influenceri profită de vulnerabilitatea băieților, promovând idei false, ură și dezinformare.

Potrivit lui Nick Isles, director al Centrului pentru Politici Publice dedicate bărbaților și băieților, acești influenceri pot părea marginali, dar impactul lor este real și afectează tineri care au nevoie de protecție.

Tipul de conținut destinat bărbaților este diferit

Parlamentarii atrag atenția că problema nu îi afectează doar pe băieți, ci are consecințe și asupra femeilor din jurul lor. În opinia lor, violența împotriva femeilor nu poate fi combătută eficient fără a aborda și riscurile la care sunt expuși bărbații în mediul online.

În scrisoarea trimisă autorității de reglementare se arată că băieții și bărbații sunt expuși în mod disproporționat la radicalizare politică extremistă, fraude cu criptomonede și conținut violent.

Chiar dacă sunt expuși la dezinformare, pornografie sau conținut misogin într-o măsură similară cu fetele, tipul de conținut destinat lor este diferit, ceea ce ar putea necesita măsuri specifice din partea platformelor.

Reprezentanții Ofcom au transmis că regulile existente sunt concepute pentru a proteja toți utilizatorii de abuzuri online. Totodată, aceștia recunosc că expunerea la conținut dăunător poate afecta negativ și băieții, motiv pentru care platformele sunt obligate să limiteze accesul la materiale pornografice, violente sau abuzive și să adopte măsuri preventive.