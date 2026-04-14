Ce i-ar spune Peter Magyar lui Vladimir Putin dacă președintele rus l-ar suna pe noul premier de la Budapesta

3 minute de citit Publicat la 10:19 14 Apr 2026 Modificat la 10:19 14 Apr 2026

Peter Magyar a spus că ar răspunde la telefon dacă l-ar suna Vladimir Putin. Foto: Getty Images

Peter Magyar, cel care a pus capăt prezenței de 16 ani la putere a lui Viktor Orban în Ungaria, a declarat că nu l-ar suna din proprie inițiativă pe liderul rus Vladimir Putin, notează BBC.

Magyar a precizat că a vorbit deja cu 10 lideri europeni, la o zi după victoria sa electorală.

Relația apropiată dintre Viktor Orban și Vladimir Putin este notorie și a marginalizat diplomatic Ungaria în blocul european, situație pe care Peter Magyar a promis să o remedieze.

Chiar dacă nu l-ar contactat telefonic pe președintele rus, câștigătorul scrutinului legislativ de duminică a precizat că ar răspunde la telefon dacă ar fi sunat de liderul de la Kremlin.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde. Dar nu cred că se va întâmpla. Totuși, dacă am vorbi, i-aș spune să pună capăt, după patru ani, uciderilor (din Ucraina) și acestui război”, a afirmat Magyar.

„Probabil ar fi un apel telefonic scurt și nu cred că ar pune capăt războiului la sfatul meu”, a anticipat el.

După alegerile din 12 aprilie, Moscova a declarat că respectă victoria maghiarilor și se așteaptă să mențină relații „pragmatice” cu Budapesta.

Peter Magyar spune că nu-l sună nici pe Trump, susținătorul lui Viktor Orban

Peter Magyar a mai afirmat că nu-l va suna nici pe Donald Trump, susținător declarat al lui Viktor Orban.

La fel ca și în cazul unui ipotetic apel de la Putin, liderul Tisza ar răspunde în situația în care ar fi contactat de președintele american.

În ipoteza unui astfel de apel, Peter Magyar i-ar spune lui Trump că Ungaria și SUA sunt „aliați puternici în NATO” și l-ar invita să participe la cea de-a 70-a aniversare a revoltei maghiare împotriva ocupației sovietice, eveniment care are loc în luna octombrie anul viitor.

Peter Magyar ar urma să conducă Ungaria cu o super-majoritate parlamentară

Fost membru al partidului Fidesz al lui Viktor Orban și devenit ulterior adversar al premierului populist, Magyar a fondat partidul Tisza pe o platformă cu care a atacat corupția și clientelismul din guvern conservator.

După alegeri, Tisza este creditat cu 136 de locuri în forul legislativ de la Budapesta, în scădere de la estimarea anterioară de 138 de mandate.

Totuși, este vorba despre o „super-majoritate” confortabilă de două treimi din locurile parlamentare, care permite noii formațiuni de guvernământ să modifice Constituția.

Confirmând planurile în acest sens, Peter Magyar a spus că alegătorii din Ungaria nu au votat doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru „o schimbare completă de regim”.

Schimbare de ton la Budapesta față de războiul din Ucraina

„Ungaria a ales Europa”, a reacționat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, la victoria Tisza și a liderului său.

Ungaria aparține UE, indiferent de ce plănuia guvernul care pleacă, a spus, la rândul lui, Peter Magyar.

El și-a planificat deja primele vizite diplomatice în Polonia, Austria și Germania și a semnalat o schimbare de ton față de Ucraina, după ce Viktor Orban a dat vina, ani în șir, pe UE că prelungește, de fapt, războiul declanșat de Rusia.

Orban însuși a blocat luna trecută împrumutul de 90 de miliarde de euro al Uniunii pentru Kiev.

Marcând ruperea de politica partenerului lui Putin, Magyar a declarat că fiecare cetățean al țării sale știe că Ucraina este victima războiului pornit de Rusia.

Războiul nu avea sens nici din perspectiva rusă, a comentat el, „deoarece zeci de mii de ruși și-au pierdut viața și zeci sau chiar sute de mii de familii ruse au fost distruse”.

Ministrul de Externe al lui Orban, înregistrat pe când îi dădea informații lui Serghei Lavrov

Legăturile guvernului Orban cu Rusia au revenit în atenția internațională, după ce ministrul de Externe Peter Szijjarto a recunoscut că le-a dat informații oficialilor ruși înainte și după întâlnirile la nivelul UE privind sancțiunile la adresa Moscovei.

Conform stenogramelor publicate în presa europeană, la un moment dat Szijjarto i-ar fi spus „sunt la dispoziția dumneavoastră” omologului rus, Serghei Lavrov, căruia i-ar fi furnizat și un document privind aderarea Ucrainei la UE.

În timpul conferinței de presă de după victoria în alegeri, Peter Magyar a primit o notă pe baza căreia a afirmat că ministrul de Externe din guvernul Orban distruge documente confidențiale referitoare la sancțiunile cu Rusia chiar clădirea Ministerului, notează BBC.

Ministerul de Externe de la Budapesta nu a comentat acuzația.