„Linia fierbinte” a Ungariei cu Rusia. Noi stenograme arată că Szijiarto i-a dat lui Lavrov un document despre Ucraina

5 minute de citit Publicat la 19:44 08 Apr 2026 Modificat la 19:44 08 Apr 2026

Peter Szijiarto (stânga) i-a dat raportul lui Serghei Lavrov (drepta) după reuniunile de la Bruxelles. Foto: Getty Images

Portalul VSquare a publicat noi înregistrări ale discuțiilor purtate de ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, și omologul său rus, Serghei Lavrov, din care rezultă cum cei doi au pus la cale un plan pentru blocarea aderării Ucrainei la UE.

Liderii Uniunii s-au reunit în decembrie 2023 pentru a deschide negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, însă s-au confruntat cu opoziția acerbă a Ungariei.

Premierul Viktor Orban a amenințat că va bloca decizia.

El urmărea, de fapt, să folosească această oportunitate pentru a obține deblocarea a zeci de miliarde de euro pentru Ungaria.

Bruxelles-ul blocase aceste fonduri din cauza încălcărilor statului de drept de către guvernul de la Budapesta.

La evenimentul din 14 decembrie, premierul ungar a fost însoțit de ministrul Peter Szijjarto. Acesta a ieșit la un moment dat din sala de ședințe pentru a-i da raportul ministrului rus Serghei Lavrov.

„Peter, ce mai faci?”, l-a salutat Lavrov pe omologul maghiar.

Acesta i-a explicat cum decurg negocierile și care este planul Ungariei.

„Bine, excelent. Uneori, șantajul direct, exercitat cu bunăvoință, este cea mai bună opțiune”, a reacționat ministrul rus.

Planul Budapestei nu a funcționat

Planul Ungariei nu a funcționat. Cancelarul german l-a invitat la o cafea pe Viktor Orban, care părăsise sala în timpul votului.

Astfel, reprezentanții celorlalte 26 de stat au adoptat în unanimitate decizia deschiderii procesului de aderare cu cele două state.

Documentele reuniunii consemnează că Ungaria s-a abținut.

În paralel, ministrul ungar Szijjarto a continuat să-l țină la curent pe omologul rus în timp real cu evenimentele de la Bruxelles.

Astfel, el i-a furnizat lui Lavrov informații despre planurile de creștere a presiunii asupra Rusiei, pentru o determina să pună capăt războiului din Ucraina.

În data de 2 iulie, ministrul de Externe maghiar l-a sunat din nou pe Serghei Lavrov. În aceeași zi, premierul Viktor Orban s-a întâlnit la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Szijjarto a vrut să știe dacă Putin îl va primi pe Orban înainte de summitul NATO.

Conform ministrului maghiar, Viktor Orban voia să-i explice lui Vladimir Putin "consecințele întâlnirii de la Kiev".

Planul premierului maghiar de a se întâlni cu președintele rus a fost ținut secret față de partenerii Ungariei din UE și NATO.

Putin, cu acordul Budapestei, a profitat de ocazie și a susținut că Viktor Orban a venit la Moscova în calitate de deținător al președinției rotative a Consiliului UE. Reprezentanții Uniunii au replicat că Orban a reprezentat doar Ungaria, nu blocul comunitar.

Lavrov a vrut să afle până unde merge loialitatea lui Szijjarto

În discuția din iulie 2024, Lavrov i-a cerut o favoare omologului său de la Budapesta, după cum arată transcrierea convorbirii celor doi.

Serghei Lavrov: Uite, voiam, de asemenea, să sun și să verific compromisul la care ați ajuns cu Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei. Și au existat rapoarte conform cărora rolul decisiv l-a jucat limba minorităților naționale.

Peter Szijjarto: Absolut. Așa a fost.

Lavrov: Încercăm să obținem documentul, dar...

Szijjarto: Ți-l voi trimite. Nu este o problemă.

Lavrov: Bine, Peter, dacă poți să-mi trimiți documentul, aș aprecia.

Szijjarto: Îl trimit imediat. Îl trimit la ambasada mea de la Moscova, iar ambasadorul meu îl va transmite șefului tău de cabinet, apoi va fi la dispoziția ta.

Un oficial de rang înalt din UE a estimat cu o probabilitate de 99% că documentul promis lui Lavrov era cadrul de negociere cu Ucraina, devenit deja public la momentul discuției celor doi.

"Nu înțeleg de ce Lavrov a jucat acest joc cu Szijjarto", a comentat sursa citată de VSquare.

Un oficial din serviciile de securitate occidentale a estimat că ministrul rus a testat limitele până la care omologul maghiar ar fi dispus să meargă pentru a furniza informații Rusiei.

Într-o altă convorbire cu Lavrov din iunie 2025, dedicată în special aprovizionării energetice a Ungariei din Rusia, Szijjarto a încercat să afle mai multe detalii din culise ale summit-ului Trump - Putin din Alaska.

Szijiarto a încercat să-l tragă de limbă pe Lavrov în legătură cu summit-ul Trump - Putin din Alaska

Întâlnirea nu a dus la un acord privind Ucraina, dar a provocat consternare în Europa prin faptul că o soluționare finală a războiului și chiar viitorul securității europene erau discutate peste capetele aliaților UE și NATO și fără Ucraina.

Ministrul maghiar era interesat să știe detalii despre anularea prânzului de lucru dintre Putin și Trump și plecarea grăbită a președintelui rus de pe teritoriul american, după mai puțin de trei ore de discuții bilaterale.

Peter Szijjarto: Dar pot să te întreb, Serghei, dacă a mers bine, așa cum este prezentat în mass-media?

Serghei Lavrov: Ei bine, președintele a declarat foarte clar în timpul conferinței de presă comune că a fost un summit foarte util și de succes. Apoi, Trump a acordat un interviu separat la Fox News, unde a spus toate lucrurile corecte. A spus că, pe o scară de 10, va da acestui summit un 10 și că progresul a fost considerabil. Există una sau două probleme, așa cum a spus el, și acum este rândul lui Zelenski să accepte acordul. Exact asta s-a discutat (..) Vom vedea care este rezultatul vizitei lui Zelenski de luni, la Washington.

Szijjarto: Și pot să te întreb dacă ați făcut vreun progres în ceea ce privește cooperarea cu americanii, pentru a relua relația economică și comercială, știți, pentru că are un...

Lavrov: Nu s-a discutat, Peter.

Szijjarto: Nu s-a discutat. Ok.

Lavrov: Nu.

Szijjarto: Bine. Deci economia nu a fost pe ordinea de zi.

Lavrov: Este o problemă care a fost discutată în trecut și a fost afirmat foarte clar de către americani că, dacă pot scoate Ucraina din ecuație, nu vor exista limite.

Szijjarto: Fără limite. Aha. Bine. Dar putem considera, mai mult sau mai puțin sigur că, atâta timp cât aceste negocieri încurajatoare sunt în desfășurare, americanii nu vor implementa alte sancțiuni?

Lavrov: Nu am discutat despre sancțiuni.

Szijjarto: Nu ați discutat deloc despre asta?

Lavrov: Nu. A fost o conversație foarte prietenoasă pe multe subiecte, inclusiv unele chestiuni absolut personale, fără legătură cu politica. Dar în ceea ce privește Ucraina, am explicat clar, și cred că Trump a înțeles esența, atunci când a declarat în interviul pentru Fox News că o pace durabilă este mult mai bună decât un armistițiu. Aceasta este poziția noastră.

Szijjarto: Da. Deci trebuie abordate cauzele profunde.

Lavrov: Absolut.

Szijjarto: Și credeți că acum americanii au o înțelegere mai profundă? Pentru că îmi amintesc că atunci când președintele Trump a preluat funcția, a fost foarte, să zicem, optimist cu privire la o rezolvare rapidă a situației.

Lavrov: Nu am discutat despre asta, dar acum ceva timp a spus că atunci când a afirmat că o va rezolva în 24 de ore, s-a înșelat. Practic, președinții au făcut o prezentare foarte detaliată la conferința lor de presă comună.

Szijjarto: Da. E bine. Dacă a fost așa cum s-a discutat, atunci e minunat. Pentru că, știți, a existat o sesiune de debriefing pentru ambasadorii UE la Bruxelles, astăzi, și nu am simțit că europenii ar fi foarte fericiți, știți?

Lavrov: Ei bine, scopul nostru a fost să luăm în considerare modalități realiste de a pune capăt războiului și nu să le facem pe plac ambasadorilor europeni.

Szijjarto: Da, bine, sunt de acord.