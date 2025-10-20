Ce include „Meniul de pace”. Un restaurant din Budapesta se oferă să găzduiască summitul Trump-Putin: „Avem masa pregătită”

Un restaurant din Budapesta se oferă să găzduiască summitul Trump-Putin. FOTO: Profimedia Images

Dacă Donald Trump și Vladimir Putin vor veni în Ungaria pentru summitul americano-rus anunțat la Budapesta, un restaurant local spune că este gata să-i primească. Bistro-ul CZIN, situat în districtul 16 al capitalei maghiare, a anunțat public că îi va primi „cu brațele deschise” pe cei doi lideri mondiali și că are deja pregătit un „Meniu de pace”.

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească la Budapesta în următoarele două săptămâni, pentru a discuta despre încheierea războiului ruso-ucrainean. Potrivit publicației Blikk, vestea a stârnit un val de entuziasm în Ungaria, iar mai multe afaceri locale s-au grăbit să se alăture simbolic evenimentului, printre ele și Czin Bistro, care s-a oferit să găzduiască masa oficială.

„Dacă Putin și Trump ar veni cu adevărat în Ungaria, am avea deja masa pregătită. CZIN Bistro și sala noastră de evenimente, cu terasă panoramică pe acoperiș, ar fi încântate să găzduiască summitul, fie că este vorba despre o mică întâlnire sau o cină de gală”, au scris reprezentanții restaurantului pe pagina lor de Facebook.

Pe lângă oferta de găzduire, bistroul a conceput și un meniu special, pe care l-a numit sugestiv „Meniu de pace”.

Acesta include preparate simbolice care îmbină influențele culinare rusești și americane. La aperitiv - selecție rece de pește rusesc cu sos de chefir, cal fel principal - Burger Putin–Trump – o combinație de vită, miel și cheddar „într-o strângere de mână monumentală”, cu o garnitură de bucăți de pizza newyorkeză. meniul include și desert - cheesecake american cu sos de vodcă și zmeură.

„Avem un meniu care garantează că va aduce liniște pe masă”, au glumit administratorii bistroului.

Ideea a pornit de la o glumă la radio

Potrivit presei maghiare, ideea a fost inspirată de o glumă făcută în emisiunea radiofonică Balázsék, unde o actriță de comedie a spus că summitul ar putea avea loc chiar într-un restaurant din sectorul 16 al Budapestei.

Reprezentanții CZIN Bistro au preluat ideea și au transformat-o într-o propunere publică, atrăgând atenția prin umor și creativitate.

CZIN Bistro se descrie ca un loc prietenos, potrivit pentru familii, unde „bucătăria maghiară liniștită și aromele internaționale de neratat, precum și evenimentele regulate, transformă experiența clasică de cafenea într-una specială”.

Indiferent dacă gluma se va transforma sau nu în realitate, restaurantul din Budapesta a reușit deja să atragă atenția printr-un gest care îmbină umorul, marketingul și dorința sinceră de pace.