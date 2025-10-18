De la ”Ți-ai pierdut complet mințile?” la ”Nu e surprinzător”. Reacții diverse în Ungaria după vestea summitului Trump-Putin

Premierul ungar Viktor Orban a declarat joi că țara sa este pregătită să găzduiască un summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin. FOTO: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin este așteptat în Ungaria pentru a se încerca să se găsească o soluție la războiul din Ucraina, însă data exactă a întâlnirii nu a fost încă stabilită. Premierul ungar Viktor Orban a declarat joi că țara sa este pregătită să găzduiască un summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, cu scopul de a pune capăt conflictului din Ucraina. Vestea summitului dintre cei doi a dus la reacții diverse la Budapesta, scrie Euronews.

Într-un interviu acordat postului de televiziune Hír TV, Orban a spus că decizia este rezultatul unei politici consecvente, urmate de-a lungul a trei ani. „În politică, sunt necesare multe abilități, dar cele mai importante, în chestiunile majore, sunt perseverența și modestia”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Orban, „de la revenirea lui Donald Trump, s-a format o rețea globală de lideri de stat care caută soluții pașnice pentru toate conflictele armate. Acești oameni se adună în jurul președintelui american datorită forței și capacității sale. Ungaria face și ea parte din această rețea.”

Ministrul de Externe Péter Szíjjártó a scris într-o postare pe Facebook că „încă de la începutul războiului din Ucraina, Ungaria a susținut constant cauza păcii. Este clar că acest război nu poate fi rezolvat pe câmpul de luptă; pacea poate fi obținută doar prin negocieri.”

„Prin urmare, este o veste bună că Donald Trump și Vladimir Putin sunt în contact permanent și o veste și mai bună că se vor întâlni în curând față în față. Ungaria, ca o insulă a păcii, este pregătită să găzduiască summitul, oferind toate condițiile pentru ca președinții să aibă discuții de succes, astfel încât pacea să se întoarcă în Europa. Am vorbit la telefon atât cu Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat al SUA, cât și cu Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, și am început pregătirile pentru summit”, a adăugat Szíjjártó.

Liderul principal al opoziției, Peter Magyar, a declarat că el a propus încă din urmă cu câteva săptămâni ca Budapesta să fie locul pentru negocieri globale. La aceasta, liderul grupului parlamentar al partidului de guvernământ, Mata Kocsis, a reacționat spunând: „Ascultă, Peter Magyar! Ți-ai pierdut complet mințile? Chiar crezi că, datorită ție, președinții american și rus vor veni la Budapesta? Chiar ești un prostănac”.

Istvan Szent-Ivanyi, fost secretar de stat în Ministerul de Externe și fost europarlamentar, a declarat pentru Euronews că „este semnificativ faptul că, în decurs de o săptămână, atât președintele Putin, cât și Trump l-au lăudat călduros pe Viktor Orbán și consideră important ca el să câștige alegerile de anul viitor. Așa că nu este surprinzător că se întâlnesc aici, la Budapesta.” Potrivit politicianului, marea întrebare a întâlnirii este dacă „Ucraina va fi sacrificată”, sau dacă Budapesta ar putea deveni locul unui acord echitabil.

Juristul internațional Tamas Lattmann a subliniat că Ungaria este, totuși, în continuare legată de statutul Curții Penale Internaționale (CPI) până în iunie anul viitor și, prin urmare, ar trebui să respecte mandatul de arestare emis împotriva lui Vladimir Putin.

Parlamentul ungar a aprobat, în luna mai, un proiect de lege care declanșează procesul de retragere a țării din CPI, proces care va dura un an. Votul a formalizat o decizie anunțată la începutul lunii aprilie de Viktor Orban, care a declarat că Ungaria va părăsi Curtea deoarece aceasta „s-a îndepărtat de scopul său inițial și a devenit un organism politic”.

Problema a reapărut și în aprilie, când premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat Budapesta. Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant, acuzându-i de „crime de război prin folosirea înfometării ca metodă de luptă și de crime împotriva umanității, precum omorul, persecuția și alte acte inumane”. Ungaria a refuzat să-l aresteze pe Netanyahu, afirmând că deja anunțase intenția de a se retrage din Statutul de la Roma.

Perspectiva unei întâlniri Trump–Putin în Ungaria a fost însă privită cu scepticism în anumite cercuri. „Summitul bilateral mult așteptat din Alaska nu a produs rezultate. Nu există dovezi privind pregătiri serioase, la nivel de experți, pentru întâlnirea de la Budapesta. Putin a declarat de mai multe ori că succesul lui Viktor Orban în alegerile din aprilie 2026 reprezintă un interes strategic pentru Rusia”, a spus istoricul maghiaro-italian Stefano Bottoni, stabilit la Budapesta.

„Trump a precizat, de asemenea, că este personal implicat în susținerea succesului electoral al lui Viktor Orbán. Interesele americane, transatlantice și europene nu sunt în joc aici”, a adăugat el.

Cotidianul ungar Világgazdaság (VG) a relatat că prețurile petrolului au scăzut și mai mult după ce Donald Trump a anunțat că se va întâlni în curând cu Vladimir Putin în Ungaria pentru a discuta posibilitățile de încheiere a războiului din Ucraina.