Viktor Orban s-a declarat pregătit să îi primească pe Trump şi Putin la un summit dorit de "oamenii iubitori de pace"

Liderul de la Casa Albă şi omologul său rus au purtat joi o discuţie telefonică. Sursa foto: Getty Images

Premierul conservator ungar, Viktor Orban, a asigurat joi seara că guvernul său este pregătit pentru găzduirea următorului summit al preşedinţilor rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, anunţat mai devreme de liderul de la Casa Albă după o convorbire telefonică cu omologul său de la Kremlin, relatează agenţiile MTI şi EFE, potrivit Agerpres.

"Întâlnirea planificată a preşedinţilor rus şi american este o veste mare pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiţi", a scris Viktor Orban pe reţeaua de socializare X.

Donald Trump a transmis anterior că "au fost făcute mari progrese" către încheierea războiului "fără glorie" dintre Rusia şi Ucraina în urma convorbirii telefonice avute joi după-amiază cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va avea cu acesta o întâlnire în capitala ungară Budapesta, la o dată neprecizată.

Potrivit preşedintelui american, summitul va fi precedat săptămâna viitoare de reuniuni ruso-americane la nivel înalt, secretarul de stat Marco Rubio urmând să conducă delegaţia SUA.

Summitul Trump - Putin va fi de asemenea precedat de o convorbire telefonică între Marco Rubio şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a declarat consilierul pentru politică externă de la Kremlin, Iuri Uşakov.

Acesta a mai spus discuţia de joi dintre Trump şi Putin s-a desfăşurat la iniţiativa Rusiei şi a durat circa două ore şi jumătate.

Această convorbire a avut loc în ajunul vizitei pe care o va efectua vineri la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care doreşte să obţină din partea lui Trump sprijin militar sporit în războiul cu Rusia, în special rachete de croazieră Tomahawk pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus.

Referitor la această chestiune, Iuri Uşakov a menţionat că Putin i-a transmis lui Trump din nou că furnizarea unor astfel de rachete către Ucraina nu va avea mare efect pe plan militar, în schimb va dăuna semnificativ relaţiilor ruso-americane.