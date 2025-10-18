Putin vrea să se vadă cu Trump la Budapesta, dar pentru asta aeronava sa trebuie să survoleze spațiul aerian al UE. Vreo problemă?

Vladimir Putin coboară din aeronava prezidențială rusă, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Vladimir Putin și Donald Trump au convenit în urma unei discuții telefonice „foarte productive” să se întâlnească față în față la Budapesta, pentru discuții directe legate de încheierea războiului din Ucraina, informează Sky News. Premierul maghiar, Viktor Orban, a anunțat vineri că a discutat deja la telefon cu Putin, informație confirmată și de Kremlin, și că pregătirile pentru întâlnire sunt în curs de desfășurare. În acest moment nu este însă clar cum va ajunge Putin la Budapesta, chiar dacă UE a comunicat că nu există restricții în deplasarea aeronavei prezidențiale ruse deasupra spațiului aerian al Uniunii.

În același timp, conform legislației internaționale, Ungaria ar trebui, teoretic, să îl aresteze pe Putin, în momentul în care acesta pune piciorul pe pământ maghiar, ca urmare a unei unui mandat de arestare emis în martie 2023, de Curtea Penală Internațională (CPI), care-l acuză pe liderul de la Moscova de deportare în Rusia a copiilor ucraineni aflați în teritoriile Ucrainei aflate sub ocupația militară rusă.

Deși Ungaria încă face parte din tratatul Curții Penale Internaționale și ar trebui să pună în aplicare mandatul de arestare, Viktor Orban a anunțat, în aprilie, că-și va retrage țara din această organizație internațională, după primirea premierului Netanyahu la Budapesta, la rândul său dat în urmărire pentru crime de război.

În baza acestui „precedent” este puțin probabil, spre deloc, ca Putin să fie arestat, în aceste condiții.

Totodată, CPI nu dispune de un mecanism prin care să forțeze un stat semnatar să aplice o decizie de arestare a unei persoane acuzate de crime împotriva umanității. În plus, nici SUA și nici Rusia nu sunt semnatare ale tratatului CPI.

UE spune că „nu există restricții”. Probleme, însă, da

O problemă - încă nerezolvată, cel puțin oficial - o reprezintă traseul pe care Putin l-ar urma de la Moscova până la Budapesta, deasupra Uniunii Europene.

Pe 26 februarie 2022, România s-a alăturat unei decizii similare luate de statele europene și a interzis accesul aeronavelor rusești în propriul spațiu aerian.

Cu toate acestea, UE a comunicat că „nu există restricții” asupra unei eventuale deplasări a avionului prezidențial al lui Putin deasupra spațiului aerian al Uniunii.

În acelați timp, însă, țările UE - inclusiv România - și-au închis deja spațiul aerian pentru aeronave din Rusia: astfel, un eventual survol al avionului lui Putin va trebui aprobat de statele al căror spațiu aerian ar urma să fie tranzitat de această aeronavă prezidențială.

Întrebat cum va ajunge Putin în Ungaria, având în vedere restricțiile actuale, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a spus că „încă nu este clar”.

O variantă, conform Sky News, ar fi ca Putin să aibă un traseu de zbor mai complicat - deasupra Mării Negre, Turcia și a Balcanilor pentru a ajunge apoi în spațiul aerian al Ungariei via Serbia, care nu e membră UE.

Un alt traseu presupune survolul unor țări UE precum Polonia, țările baltice și chiar România care, teoretic, ar putea să interzică zborul și să forțeze aeronava lui Putin să aterizeze de urgență.