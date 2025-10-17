Ungaria caută soluții pentru ca Putin să nu fie arestat de CPI dacă vine la Budapesta: „Ne vom asigura că poate să intre în țară”

Foto: Getty Images

Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat, vineri, că va vorbi în cursul zilei cu Vladimir Putin, în contextul în care o posibilă nouă întâlnire Trump-Putin ar putea să aibă loc la Budapesta. De asemenea, ministrul său de externe, Peter Szijjarto, a anunțat că Ungaria se va asigura că dictatorul rus poate să ajungă la Budapesta fără să fie arestat, având în vedere că pe numele său există un mandat internațional de arestare pentru crime de război comise în Ucraina.

Trump a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că se va întâlni cu liderul de la Kremlin în capitala Ungariei pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Orban – aliat al lui Trump, dar care a menținut, totodată, relații apropiate cu Rusia – a declarat că reuniunea „va fi despre pace” și a spus la radioul public că întâlnirea ar putea avea loc „în următoarele două săptămâni”.

„Aseară am dat ordin să se constituie un comitet de organizare, am stabilit principalele sarcini, iar pregătirile au început,” a spus Orban.

„Budapesta este, practic, singurul loc din Europa unde o astfel de întâlnire ar putea avea loc astăzi, în principal pentru că Ungaria este aproape singura țară pro-pace. De trei ani, suntem singura țară care a susținut pacea în mod consecvent, deschis, puternic și activ”. a pretins premierul ungar.

De la începutul invaziei rusești din 2022, Ungaria a refuzat să furnizeze arme Ucrainei sau să permită tranzitul acestora pe teritoriul său. Orban a amenințat cu veto asupra anumitor sancțiuni europene împotriva Rusiei și a blocat adoptarea unor pachete majore de finanțare a Kievului în cadrul Uniunii Europene.

Szijjarto: Ne vom asigura că Putin poate să intre în țară

Ungaria se va asigura că Vladimir Putin va putea să intre în țară pentru posibilul summit cu Donald Trump, planificat să aibă loc la Budapesta, a anunțat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, vineri, conform The Guardian, în contextul în care dictatorul rus este urmărit internațional pentru crime de război și ar trebui arestat dacă intră în vreo țară semnatară a tratatului CPI.

Deși Ungaria face parte din tratatul Curții Penale Internaționale și ar trebui să pună în aplicare mandatul de arestare, Viktor Orban a anunțat, în aprilie, că-și va retrage țara din această organizație internațională, după primirea premierului Netanyahu la Budapesta, în acea lună, la rândul său dat în urmărire pentru crime de război.

Guvernul ungar susține că mandatele de arestare internațională pe numele acestor personaje nu au efect la Budapesta.