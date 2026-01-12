„Ce se întâmplă în Iran arată că lucrurile nu vor fi ușoare pentru Rusia.” Avertismentul lui Zelenski

2 minute de citit Publicat la 23:22 12 Ian 2026 Modificat la 23:22 12 Ian 2026

Zelenski a avertizat că Rusiei, care folosește drone de concepție iraniană pentru a ataca Ucraina, "nu-i va fi ușor", în urma protestelor împotriva regimului de la Teheran. Foto: Getty Images / Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat, într-o postare pe X, revoltele anti-regim din Iran, îndemnând liderii internaționali să intervină pentru a-i înlătura pe "cei vinovați de ce a devenit această țară".

Iranul este aliat al Moscovei și furnizor în Rusia al tehnologiei dronelor militare Shahed 136, pe care regimul de la Kremlin le-a asimilat în producție sub numele "Gheran 2" și le folosește în bombardamentele masive din Ucraina.

What is happening in Iran now – large-scale protests, effectively an uprising – is a clear sign that things won’t get easier for Russia.



"Ceea ce se întâmplă acum în Iran - proteste la scară largă, practic o revoltă - este un semn clar că lucrurile nu vor fi mai ușoare pentru Rusia.

Și fiecare persoană decentă de pe această planetă își dorește cu adevărat ca poporul iranian să se elibereze, în sfârșit, de regimul actual care a făcut atât de mult rău Ucrainei și altor țări.

Este crucial ca lumea să nu rateze acest moment în care schimbările sunt posibile.

Fiecare lider, fiecare țară și organizație internațională trebuie să intervină acum și să ajute poporul să-i înlăture pe cei vinovați de ceea ce, din păcate, a devenit Iranul.

Totul poate fi diferit", a scris liderul de la Kiev.

Casa Albă: Prima opțiune a președintelui Trump în Iran r ăm âne diploma ția, dar intervenția militară rămâne "pe masă"

Bombardamentele reprezintă "doar una dintre numeroasele variante" luate în calcul, însă "diplomaţia rămâne prima opţiune a preşedintelui Trump" în Iran, a declarat luni Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă.

"Ce auziți public de la regimul iranian este destul de diferit de mesajele pe care administrația le primește în privat (de la Teheran) și cred că președintele are interesul să examineze aceste mesaje", a adăugat ea.

Leavitt a fost întrebată u privire la obiectivul președintelui Donald Trump în Iran.

"(Donald Trump) a spus foarte clar că nu vrea să vadă oameni uciși pe străzile din Teheran și, din păcate, acesta este un lucru pe care îl vedem chiar acum", a răspuns ea.

CNN amintește că Trump a amenințat că va ataca regimul iranian dacă acesta va trage asupra civililor care iau parte la proteste.

Luni, purtătoarea de cuvânt a confirmat că principalul trimis special Steve Witkoff "este și va continua să fie" un jucător cheie în discuțiile diplomatice cu Iranul.

CNN mai notează că, într-o declarație difuzată luni la postul public de radio iranian, liderul suprem religios, ayatollahul Ali Khamenei, i-a avertizat pe americani "să înceteze amăgirile și să nu se bazeze pe mercenari trădători".

Khamenei le-a mulțumit, de asemenea, iranienilor care au participat la mitingul pro-guvernamental din Teheran, susținând că demonstrația de sprijin popular a dejucat "comploturile externe împotriva țării".