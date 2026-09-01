Ce spune Donald Trump despre o posibilă candidatură la președinția SUA a lui Pete Hegseth în 2028

Donald Trump și secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth. Trump, care e limitat la două mandate prezidenţiale, nu şi-a numit încă un succesor la președinție. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump le-a declarat luni reporterilor că este prea devreme pentru a discuta despre potenţialul său succesor, evitând să vorbească despre o eventuală campanie în 2028 a secretarului apărării, Pete Hegseth, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Întrebat despre o ştire a NBC News conform căreia şeful Pentagonului a discutat despre o potenţială candidatură vizând Casa Albă, Trump a spus că Hegseth face 'o treabă fantastică, dar este foarte devreme să vorbim despre asta'.

„Trebuie să trecem prin alegerile de la jumătatea mandatului mai întâi”, le-a spus Trump reporterilor aflaţi în Biroul Oval.

Partidul Republican al lui Trump luptă să păstreze controlul în cele două camere ale Congresului la alegerile din noiembrie.

Pete Hegseth, un veteran al Gărzii Naţionale a Armatei şi fost prezentator de televiziune la Fox News Channel, a făcut campanie electorală pentru republicani luna aceasta la Iowa State Fair, un eveniment puternic politizat. Într-o postare pe reţele sociale săptămâna trecută, el a numit „100% falsă” ştirea că ar avea ambiţii prezidenţiale în 2028.

Trump, care este limitat la două mandate prezidenţiale, nu şi-a numit un succesor pentru a conduce mişcarea 'Make America Great Again' (MAGA) după ce el va pleca de la Casa Albă în 2029. Vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio sunt amândoi încurajaţi de susţinătorii lor să candideze.

„Pun pariu că sunt o mulţime de oameni care se gândesc la asta şi despre care nu ştiţi”, a spus Trump. „În momentul acesta, tot ceea ce el iubeşte - şi despre care se îngrijeşte - este armata şi să aibă grijă de armată” a adăugat preşedintele american.

El şi-a folosit influenţa susţinând anumiţi candidaţi în alegeri în 2026, chiar propulsând unii republicani mai slab cotaţi spre victorie în faţa unor senatori în exerciţiu. „Este, fără discuţie, cea mai puternică Susţinere din Istoria Politicii”, a scris Trump duminică pe reţeaua Truth Social.