Cea mai puternică forță navală din lume a dezvăluit o rachetă secretă de ultimă generație. „Malice” are o rază de acțiune de 463 de km

3 minute de citit Publicat la 22:59 29 Aug 2026 Modificat la 22:59 29 Aug 2026

Marina SUA a prezentat racheta AIM-424 "Malice", cu rază de acțiune de peste 463 de kilometri. FOTO: militarywatchmagazine

Marina SUA a prezentat racheta AIM-424 „Malice”, cu rază de acțiune de peste 463 de kilometri. Racheta, dezvoltată de Raytheon, este destinată avioanelor de luptă F/A-18E/F Super Hornet și F-35C și se află în prezent în faza de testare. AIM-424 este concepută pentru a contracara amenințări aeriene moderne și pentru a reduce diferența tehnologică față de China, scrie Insider Africa.

Racheta susține strategia americană „primul care vede, primul care trage”, permițând avioanelor americane să atace ținte de la distanțe mai mari și, implicit, să rămână mai departe de pericol.

Dezvăluirea publică a acestei arme sofisticate are loc într-un moment în care activitatea militară a marilor puteri se intensifică. China a trimis șase avioane de luptă J-16 în Egipt pentru exercițiul militar comun „Eagles of Civilization 2026”. Participarea J-16 reprezintă prima desfășurare a unui avion de luptă chinez greu în Africa.

Ambele evoluții arată cât de mult se schimbă modul în care marile puteri militare se pregătesc pentru viitoarele conflicte aeriene.

Marina SUA a făcut publică existența rachetei aer-aer cu rază foarte lungă de acțiune AIM-424 LRAAM, cunoscută și sub numele de „Malice”. Până recent, programul a fost ținut în mare parte secret.

Dezvoltată de compania Raytheon, racheta este testată pe avioane F/A-18E/F și F-35C. Marina SUA precizează că AIM-424 cântărește aproximativ 680 de kilograme, are o lungime de 4,11 metri și o rază de acțiune de peste 463 de kilometri.

Potrivit descrierii oficiale a Marinei SUA, AIM-424 este o armă de nouă generație menită să ofere o creștere semnificativă a razei de acțiune, a eficienței în luptă și a șanselor de supraviețuire împotriva amenințărilor aeriene moderne.

Noua armă devine astfel una dintre cele mai lungi raze de acțiune cunoscute pentru o rachetă aer-aer americană.

SUA încearcă să reducă diferența față de China

Introducerea AIM-424 pare să răspundă în parte dezvoltării unor rachete chineze cu rază foarte mare de acțiune și preocupărilor SUA privind capacitățile aviației militare chineze.

China are propria rachetă aer-aer cu rază foarte lungă de acțiune, PL-17, despre care surse din domeniul militar estimează că ar putea avea o rază de acțiune de aproximativ 500 de kilometri.

Pentru a lovi ținte aflate la asemenea distanțe, atât rachetele americane, cât și cele chineze sunt mai mari și mai grele decât armele aer-aer obișnuite. AIM-424 cântărește aproximativ 680 de kilograme.

Astfel de arme cu rază foarte mare de acțiune devin tot mai importante pe măsură ce radarele moderne, bruiajul electronic și sistemele de apărare antiaeriană fac mai riscantă apropierea avioanelor de țintele lor.

Potrivit descrierii oficiale a Marinei SUA, AIM-424 este destinată să ofere piloților avantajul de a vedea și de a trage primii, de la o distanță mai mare, sporind astfel șansele de supraviețuire în luptă.

China face o mișcare importantă în Africa

În același timp în care Marina SUA își dezvoltă capacitățile de atac aer-aer, China a făcut un pas important prin trimiterea unor avioane de luptă J-16 în Egipt.

Forțele aeriene chineze au trimis o flotă de avioane, inclusiv J-16, pentru exercițiul comun „Eagles of Civilization 2026”. Avioanele au parcurs peste 6.000 de kilometri până în Egipt, în aproape nouă ore, iar pe traseu un avion cisternă chinez a realimentat în aer avioanele J-16.

Este pentru prima dată când China trimite un avion de luptă greu J-16 în Africa. Anterior, China trimisese în Egipt avioane J-10S și J-10C, mai ușoare.

Exercițiul militar „Eagles of Civilization 2026” se desfășoară de la jumătatea lunii august până la începutul lunii septembrie și include antrenamente pentru lupta aeriană, controlul spațiului aerian și operațiuni de căutare și salvare în condiții de luptă.

Participarea J-16 reprezintă un pas înainte față de exercițiul chino-egiptean de anul trecut, la care au participat avioane chineze mai mici. J-16 este un avion de luptă greu, cu două locuri, capabil să îndeplinească misiuni de superioritate aeriană, atacuri asupra țintelor terestre și maritime, război electronic și misiuni de coordonare pe câmpul de luptă.

Exercițiul le oferă piloților egipteni posibilitatea de a se antrena alături de unele dintre cele mai moderne sisteme chineze de radar și de comandă și control.