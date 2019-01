Cel mai bogat om al planetei, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, divorțează după 25 de ani

Miliardarul american Jeff Bezos și soția sa, MacKenzie, divorțează după 25 de ani de căsnicie, se arată într-o declarație comună postată pe contul de Twitter al companiei deține de Bezos, Amazon.

"După o lungă perioadă de căutare a iubirii și de separație de probă, am decis să divorțăm și să ne continuăm viața ca prieteni", anunță cuplul în declarație.

"Ne simțim foarte norocoși că ne-am găsit unul pe celălalt și suntem recunoscători pentru fiecare an în care am fost căsătoriți. Dacă am fi știut că ne vom despărți după 25 de ani, ne-am trăi viața la fel.", adaugă aceștia.

Bezos, în vârstâ de 54 de ani, și MacKenzie, în vârstă de 48 de an s-au cunoscut și s-au căsătorit în timp ce lucrau la un fond de investiții, la începutul anilor 90. La puțin timp după, și-au făcut bagajele și s-au mutat la Seattle, acolo unde au lansat Amazon.

Bezos este acum cel mai bogat om din lume, cu o avere netă estimată la 137 de miliarde de dolari, scrie CN, ceea ce înseamnă că divorțul va costa foarte mult. MacKenzie este autoarea mai multor romane.

Anul trecut, cuplul a anunțat că va oferi 2 miliarde de dolari unor organizații non-profit pentru a ajuta familiile fără casă și pentru a crea o rețea de pre-școli pentru comunitățile sărace.

În declarație, cei doi anunță că vor continua să lucreze împreună ca părinți, prieteni, parteneri de afaceri și proiecte, dar și ca indivizi.

Cei doi au împreună patru copii.