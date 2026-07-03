Cel mai mare site de recrutare din Rusia caută piloți de drone care să apere Moscova: "Experiența nu e necesară". Cât e salariul

1 minut de citit Publicat la 17:08 03 Iul 2026 Modificat la 17:08 03 Iul 2026

Nor negru de fum la Moscova după un atac lansat în iunie de Ucraina asupra unei rafinării din apropierea capitalei ruse. Foto: Hepta

HeadHunter, cel mai mare site de locuri de muncă din Rusia, a publicat un anunț conform căruia "se caută operatori de drone care să asigure protecția spațiului aerian deasupra Moscovei", scrie Reuters, citat de Agerpres.

Conform textului consultat de agenția internațională de știri, candidații nu sunt obligați să facă dovada unei experiențe anterioare în domeniu.

Anunțul online precizează că se caută candidați pentru o unitate de voluntari denumită "Forța de rezervă combatantă a armatei".

Unitatea are misiunea de a "asigura securitatea capitalei folosind soluții tehnice moderne și sisteme de supraveghere".

"Veți lucra cu echipamente de înaltă tehnologie concepute pentru a proteja mediul urban", se menționează în anunț.

Recrutor de piloți de drone la Moscova: "Candidații trebuie să aibă doar competențe tehnice de bază". Salariul oferit e sub media din capitala rusă

Fișa postului prevede pregătirea și operarea dronelor înainte de zbor, efectuarea unor misiuni de recunoaștere și "realizarea zborurilor pentru colectarea de seturi de date, ziua și noaptea".

"Candidații trebuie să dețină doar competențe tehnice de bază și dorința de a progresa în acest domeniu", se specifică în anunț.

Reuters notează că salariul oferit, "care începe de la 150.000 de ruble (echivalentul a 1.950 de dolari, n.r.) pe lună" este net inferior mediei salariale în capitala rusă, care depășește 200.000 de ruble.

Într-o recenzie despre angajator, o persoană care a postat sub titulatura "Inspector principal" a scris: "O echipă excelentă, unită; au existat oportunități excelente de creștere, o cultură corporativă pozitivă, șansa de a alege o muncă care se potrivea intereselor mele și sprijin din partea conducerii. Salariul este bazat pe performanță, ceea ce înseamnă că vă puteți mări veniturile".

Reuters nu a putut stabili când a fost publicat pentru prima dată anunțul de angajare, dar acesta a fost actualizat pe 1 iulie.

Ucraina a lovit în iunie o rafinărie de la periferia Moscovei

În iunie, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra Moscovei, efectuând inclusiv două atacuri în decurs de trei zile asupra unei mari rafinării de petrol situate chiar la limita șoselei de centură a capitalei ruse.

Kremlinul a declarat că autoritățile iau măsuri pentru consolidarea apărării împotriva unor astfel de atacuri.

Săptămâna aceasta, Rusia a lansat, la rândul său, cel mai sângeros atac din acest an asupra Kievului, soldat cu cel puțin 30 de morți și aproximativ 100 de răniți.