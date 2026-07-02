Zelenski promite răzbunare după atacul rusesc soldat cu cel puțin 21 de morți: "Ce vrea Rusia nu se va întâmpla"

1 minut de citit Publicat la 19:34 02 Iul 2026 Modificat la 19:35 02 Iul 2026

Președintele ucrainean a vizitat, joi, locurile bombardamentelor lansate de Rusia asupra Kievului. Foto: Volodimir Zelenski via X

Ucraina va riposta "cu siguranță" la atacul masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi și soldat cu cel puțin 21 de morți și 85 de răniți, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acesta a mers la locul bombardamentelor din Kiev, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Rusia lovește ținte civile doar pentru a constrânge Ucraina să renunțe la statalitatea sa, pentru a crea o falie între societatea civilă și armată. Pe asta a mizat de la începutul războiului, dar asta nu se va întâmpla", a afirmat Zelenski, adăugând că Ucraina va riposta "cu siguranță" la aceste lovituri.

One of the sites of the Russian strike in Kyiv is an ordinary nine-story residential building. One Russian missile destroyed 64 apartments. The rubble is still being cleared at the site. All relevant agencies are working. Unfortunately, there are casualties. As of now, three… pic.twitter.com/6HAoISLf4d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

Un depozit al Crucii Roșii care conținea ajutor umanitar a fost distrus în timpul loviturilor masive lansate de Moscova de noaptea trecută asupra Kievului, a anunțat organizația, denunțând "o lovitură grea" pentru activitățile sale și detaliind, într-o postare pe Facebook, că "s-au pierdut 320.000 de materiale și echipamente umanitare".

Bilanțul persoanelor ucise și rănite a continua să crească pe parcursul zilei de joi, iar autoritățile municipale din Kiev au declarat că sub dărâmături s-ar putea afla încă cel puțin nouă persoane, potrivit agenției de presă Unian.

Kremlinul anunță că va continua atacurile în Ucraina

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va continua să-și intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-și "atinge obiectivele" în cadrul "operațiunii militare speciale", așa cum numește oficial Moscova războiul în Ucraina, potrivit media de stat ruse.

Potrivit lui Peskov, șeful Statului Major General rus,Valeri Gherasimov, i-a raportat președintelui rus Vladimir Putin rezultatele atacului masiv asupra Ucrainei.

Rusia a lansat 74 de rachete de diferite tipuri și aproape 500 de drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei și în special asupra Kievului.

Unitățile de apărare antiaeriană au distrus o bună parte din dronele și rachetele lansate, dar unele dintre acestea și-au atins țintele, conform media ucrainene.