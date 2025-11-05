Cel puțin 11 oameni au murit într-un azil în flăcări din orașul bosniac Tuzla. Sunt zeci de răniți. Prim-ministru: E o catastrofă

Incendiul s-a manifestat la un etaj superior, unde se aflau persoane imobilizate la par. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 11 oameni au murit şi alți peste 30 au fost răniți în incendiul care s-a declanșat într-un cămin de bătrâni în orașul Tuzla din nord-estul Bosniei, anunță poliția, citată miercuri de presa internațională.

"Potrivit ultimelor informații, (...) 11 persoane au murit şi alte 30 au fost rănite la spitalul universitar din Tuzla", au precizat autoritățile într-un comunicat, menționând că cinci pompieri şi trei polițiști se numără printre răniți.

Bilanțul precedent indica zece morți şi 20 de răniți.

Spitalul care găzduiește căminul de bătrâni a comunicase anterior că incendiul s-a declanșat marți noaptea, la etajul al șaptelea al clădirii.

Între timp, incendiul a fost stins.

Rezidentă în azilul care a luat foc: la etajele superioare erau oameni imobilizați la pat

"Mă duceam la culcare când am auzit un trosnet. Nu am știut dacă erau ferestrele camerei mele care se spărgeau (din cauza căldurii produse de flăcări)", a declarat Ruza Kajic, o rezidentă a căminului de bătrâni.

"Eu locuiesc la etajul al treilea. M-am uitat pe fereastră şi am văzut lucruri arzând, care cădeau de sus. M-am grăbit spre culoar. La etajele superioare se aflau persoane imobilizate la pat", a adăugat femeia.

? Tragedy in #Bosnia: A fire at a Tuzla care home killed 10 elderly residents and left several injured.



Victims suffered carbon monoxide poisoning; cause under probe.

Imagini cu imobilul în flăcări la etajul superior s-au răspândit pe rețelele sociale.

O echipă de anchetatori s-a deplasat la fața locului iar investigația cauzelor tragediei va începe imediat ce condițiile o vor permite, a declarat Adnana Sprecic, purtătoarea de cuvânt a poliției.

Șeful președinției tripartite a Bosniei, Zeljko Komsic, a transmis condoleanțe familiilor victimelor şi le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

Prim-ministrul entității musulmano-croate, Nermin Niksic, a calificat incendiul drept "o catastrofă".

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Bosnia, Admir Arnautovic, a estimat că procesul de identificare a cadavrelor în urma incendiului se va derula în timpul zilei de miercuri.