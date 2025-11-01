Cel puțin 24 de cadavre au fost găsite în canalele unui oraș american. Se ia în calcul ipoteza unui criminal în serie

3 minute de citit Publicat la 18:11 01 Noi 2025 Modificat la 18:11 01 Noi 2025

Teoriile despre un posibil criminal în serie s-au înmulțit în Houston. FOTO: Hepta

Cel puțin 24 de cadavre au fost găsite pe căile navigabile ale orașului american Houston, de la începutul anului 2025, aproape triplu față de cele nouă decese înregistrate pe parcursul întregului an 2024. Această creștere a alimentat teoriile despre un posibil criminal în serie, potrivit El Pais.

Speculațiile și teama au început pe 15 septembrie, când cadavrul lui Jade McKissic, o studentă în vârstă de 20 de ani la Universitatea din Houston, a fost găsit în Brays Bayou, lângă campus. McKissic era ghid turistic universitar și editor de social media. O autopsie nu a relevat semne de traumă sau violență, dar cauza și modul morții sale rămân neclare.

În aceeași zi, trupul lui Rodney Chatman, un veteran militar în vârstă de 43 de ani, a fost găsit și el într-o zonă mlăștinoasă, un caz care este încă în curs de investigare. În zilele următoare, un alt cadavru a apărut în White Oak Bayou și trei în Buffalo Bayou. Postările de pe rețelele de socializare despre un posibil criminal în serie au început să se înmulțească. În total, șapte cadavre au fost recuperate din canale în acea lună, șase dintre ele în mai puțin de două săptămâni.

„Nu există nicio dovadă că există un criminal în serie liber pe străzile din Houston”, a declarat primarul democrat John Whitmire, pe 23 septembrie. Căpitanul Salam Zia, comandantul diviziei de omucideri a poliției orașului, a afirmat că nu au putut găsi tipare tipice printre victime.

„Acoperă întreaga gamă - sexe, etnii, intervale de vârstă”, a spus el. Potrivit medicului legist, 15 dintre cadavrele găsite erau afro-americane, șase erau albe și trei erau hispanice. Marea majoritate erau bărbați, iar vârstele lor variau între 14 și 69 de ani.

Zeci de decese rămân neelucidate

Dintre cele 22 de decese înregistrate până la sfârșitul lunii septembrie, cauza decesului a putut fi determinată doar pentru șase: patru prin înec, o sinucidere și o „moarte cardiacă”. Până în prezent, niciunul nu a fost clasificat drept omucidere.

Jay Coons, profesor de justiție penală la Universitatea de Stat Sam Houston, a explicat presei locale că este obișnuit ca o cauză specifică să rămână nedeterminată atunci când oamenii mor în apă. „Când pui un cadavru în apă... dovezile pot fi eliminate, dar și în mediul nostru cald și umed, destul de repede corpul se poate descompune”, a spus el. El a adăugat că dovezile se pierd adesea, cu excepția cazurilor cu răni vizibile.

Autoritățile au indicat mai multe cauze posibile pentru ceea ce se întâmplă în oraș, inima celei de-a cincea zone metropolitane ca populație din Statele Unite. Primarul Whitmire, de exemplu, a sugerat că multe dintre aceste decese ar putea fi legate de lipsa de adăpost.

„Din păcate, persoanele fără adăpost, atunci când trec prin zonă, ajung adesea în bayou (zone mlăștinoase, n.r)”, a spus el. Alte teorii indică abuzul de substanțe, problemele de sănătate mintală și starea acestor căi navigabile, care traversează zona metropolitană pe o distanță de aproximativ 4.000 de kilometri.

Mai mulți detectivi implicați în ancheta poliției din Houston

Autoritățile au început să întocmească o listă completă a persoanelor găsite moarte în canalele orașului. Mai mulți detectivi de omucideri lucrează cu divizia de evidență a departamentului pentru a aduna informații despre această chestiune.

Purtătoarea de cuvânt a poliției orașului, Jodi Silva, a reiterat recent că nu există legături între cazuri. „Nu există nimic care să le lege și avertizăm oamenii să fie precauți atunci când se află în jurul bayou-ului. Nu intrați în apa bayou-ului. Are curenți rapizi și există ramuri sub apă în care vă puteți bloca”, a spus ea.

Unii membri ai consiliului orașului au sugerat crearea unui grup de lucru special pentru a urmări problema. Cu toate acestea, autoritățile au fost precaute în ceea ce privește luarea unor măsuri de siguranță suplimentare, deoarece multe dintre cadavrele găsite nu prezentau semne de violență. Primarul Whitmire, la rândul său, a declarat că nu există o măsură „infailibilă” care să poată preveni toate decesele.