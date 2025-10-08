Cel puțin 24 de oameni au fost uciși, după ce două bombe au fost aruncate dintr-o parapantă motorizată la un festival din Myanmar

Cel puțin 24 de persoane au murit, iar alte 47 au fost rănite după ce armata din Myanmar a bombardat mulțimea adunată la un festival budist. Foto: Hepta

Cel puțin 24 de persoane au murit, iar alte 47 au fost rănite după ce armata din Myanmar a bombardat mulțimea adunată la un festival budist în orașul Chaung U, în centrul țării. Atacul are loc în contextul protestelor împotriva guvernului militar și al intensificării confruntărilor dintre junta militară și grupurile de rezistență, victimele fiind civili nevinovați, inclusiv copii. Incidentul evidențiază escaladarea extremă a violenței și vulnerabilitatea populației în fața atacurilor armate, potrivit informațiilor BBC.

Regiunea Sagaing, unde s-a produs tragedia, este una dintre principalele câmpuri de luptă din războiul civil declanșat după lovitura de stat militară din 2021. Acolo, grupurile locale de rezistență, reunite sub denumirea de Forța de Apărare a Poporului (PDF), controlează o mare parte din teritoriu și administrează zonele eliberate de sub controlul juntei.

Martorii povestesc că explozia a lovit mulțimea cu o forță uriașă, distrugând totul în doar câteva clipe. Scenele de după atac au fost de o violență extremă, iar identificarea victimelor s-a dovedit aproape imposibilă. Printre cei uciși se află și copii, spun localnicii.

„A fost un coșmar. Încă adunăm rămășițele trupurilor”, a declarat pentru AFP o femeie care a participat la înmormântările de marți.

Amnesty International a condamnat atacul, avertizând că folosirea parapantelor motorizate împotriva civililor indică o „tendință îngrijorătoare”. Organizația a cerut intervenția urgentă a comunității internaționale, inclusiv a blocului regional ASEAN, pentru a spori presiunea asupra regimului militar.

Festivalul atacat a fost organizat ca o formă de protest pașnic față de recrutarea militară forțată și pentru eliberarea prizonierilor politici, printre care se numără și Aung San Suu Kyi, liderul ales democratic, înlăturat și încarcerat de armată după lovitura de stat.

Myanmar urmează să organizeze alegeri generale în decembrie, primele de la puciul din 2021. Opoziția și observatorii internaționali avertizează însă că scrutinul nu va fi liber și corect, iar multe partide au fost deja interzise.