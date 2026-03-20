Cel puțin 50 de persoane sunt rănite în urma unui incendiu izbucnit la o fabrică de piese auto din Coreea de Sud

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 08:42 20 Mar 2026 Modificat la 08:42 20 Mar 2026
Amploarea incendiului depăşeşte capacitatea de stingere a incendiilor a administraţiei locale / sursă foto: Getty Images

Cel puţin 50 de oameni au fost răniţi, dintre care 35 grav, în urma unui incendiu izbucnit vineri la o fabrică de piese auto din oraşul Daejeon, situat în centrul Coreei de Sud, la aproximativ 140 km sud-est de capitala Seul, a relatat vineri agenţia de ştiri Yonhap, potrivit Agerpres.

Bilanţul iniţial era de 25 de răniţi.

Incendiul a fost raportat în jurul orei locale 13:17, determinând Agenţia Naţională de Pompieri să emită un ordin naţional de mobilizare a pompierilor, care este emis atunci când se consideră că amploarea incendiului depăşeşte capacitatea de stingere a incendiilor a administraţiei locale.

Prim-ministrul Kim Min-seok a dat instrucţiuni de urgenţă Ministerului de Interne şi agenţiei de pompieri să folosească toate echipamentele şi personalul disponibile pentru a salva oamenii şi a stinge incendiul, a declarat biroul său.

De asemenea, el a ordonat guvernului metropolitan Daejeon şi poliţiei să se asigure că nu se produc alte pagube prin implementarea unor măsuri de control al traficului şi de evacuare.

