Cel puţin trei morţi şi mai mulţi dispăruţi, în urma inundaţiilor din India. 100 de oameni au fost salvaţi la timp din calea viiturilor

Cel puţin trei oameni, inclusiv doi copii, au murit în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren care au afectat zona Ramban din regiunea Jammu şi Caşmir, controlată de India, au anunţat duminică autorităţile, transmite agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Numărul victimelor ar putea creşte, pentru că sunt mai multe persoane dispărute, în urma inundaţiilor devastatoare, au scris jurnaliştii de la India Today. Pe de altă parte, alte 100 de persoane au fost salvate la timp din calea viiturilor şi găzduite într-un adăpost temporar.

În urma acestor inundaţii nu au fost internate persoane rănite în spitalele locale, a declarat într-un interviu telefonic ofiţerul medical şef din Ramban, Kamal Zadoo.

Numeroase case şi alte proprietăţi din zona Ramban au fost fie luate de ape, fie puternic deteriorate de inundaţii. Mai multe drumuri au rămas blocate.

