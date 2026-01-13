Cele mai puternice pașapoarte din lume pentru 2026. Cetățenii țărilor din top au acces fără viză în sute de destinații

4 minute de citit Publicat la 12:07 13 Ian 2026 Modificat la 12:07 13 Ian 2026

Există o categorie de pașapoarte care au mai multă influență decât altele. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Când vine vorba de a călători dintr-o țară în alta fără restricții și de a beneficia de cozi mai scurte la controlul de frontieră, există o categorie de pașapoarte care au mai multă influență decât altele, potrivit CNN.

Primele trei pașapoarte, potrivit celui mai recent raport al Henley Passport Index, aparțin unor țări asiatice: Singapore pe locul 1, iar Japonia și Coreea de Sud la egalitate pe locul 2.

Cetățenii din Singapore beneficiază de acces fără viză în 192 din cele 227 de țări și teritorii monitorizate de index, care a fost creat de firma londoneză de consultanță în cetățenie și rezidență globală Henley & Partners și care utilizează date exclusive de la Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA).

Japonia și Coreea de Sud sunt imediat după, cu acces fără viză în 188 de destinații.

Henley consideră mai multe țări cu același scor ca ocupând un singur loc în clasament, astfel că cinci țări europene împart poziția a treia: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția. Toate au acces fără viză în 186 de țări și teritorii.

Și locul 4 este ocupat exclusiv de țări europene, toate având un scor de 185: Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos și Norvegia.

Locul 5, cu un scor de 184, este ocupat de Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Emiratele Arabe Unite.

Ascensiunea Emiratelor Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite sunt țara cu cea mai puternică performanță din istoria de 20 de ani a Henley Passport Index, adăugând 149 de destinații fără viză din 2006 și urcând 57 de poziții în clasament. Acest lucru, potrivit raportului, a fost determinat de „angajamentul diplomatic susținut și liberalizarea regimului de vize” a EAU.

Pe locul 6 se află Croația, Cehia, Estonia, Malta, Noua Zeelandă și Polonia. Australia și-a menținut poziția pe locul 7 în această actualizare trimestrială, alături de Letonia, Liechtenstein și Regatul Unit.

Regatul Unit este țara cu cele mai mari pierderi de la un an la altul în index, având în prezent acces fără viză în 182 de destinații, cu opt mai puține decât în urmă cu 12 luni.

Canada, Islanda și Lituania ocupă locul 8, cu acces fără viză în 181 de destinații, în timp ce Malaysia se află pe locul 9, cu un scor de 180.

Statele Unite revin pe locul 10, cu un scor de 179, după ce au ieșit temporar din top pentru prima dată la sfârșitul lui 2025.

Totuși, nu e momentul pentru sărbătoare: SUA se află imediat după Regatul Unit în ceea ce privește declinul anual, pierzând accesul fără viză la șapte destinații în ultimele 12 luni. De asemenea, SUA au suferit a treia cea mai mare scădere în clasament din ultimele două decenii — după Venezuela și Vanuatu — coborând șase poziții, de pe locul 4 pe locul 10.

Ce țări se află pe ultimele locuri în clasament

„Puterea unui pașaport reflectă, în ultimă instanță, stabilitatea politică, credibilitatea diplomatică și capacitatea de a influența regulile internaționale”, afirmă Misha Glenny, jurnalist și rector al Institutului pentru Științe Umane din Viena, în raportul Henley & Partners.

„Pe măsură ce relațiile transatlantice se tensionează și politica internă devine mai volatilă, erodarea drepturilor de mobilitate pentru țări precum SUA și Regatul Unit este mai puțin o anomalie tehnică și mai degrabă un semnal al unei recalibrări geopolitice profunde.”

La polul opus al clasamentului, pe locul 101, Afganistanul rămâne pe ultima poziție, cu acces fără viză în doar 24 de destinații. Siria se află pe locul 100 (cu 26 de destinații), iar Irakul pe locul 99 (cu 29 de destinații).

Aceasta reprezintă un decalaj uriaș de mobilitate de 168 de destinații între pașapoartele de pe primul și ultimul loc.

„În ultimii 20 de ani, mobilitatea globală a crescut semnificativ, însă beneficiile au fost distribuite inegal”, spune Christian H. Kaelin, președinte al Henley & Partners și creatorul Henley Passport Index.

„Astăzi, privilegiul pașaportului joacă un rol decisiv în conturarea oportunităților, securității și participării economice, iar creșterea accesului mediu ascunde o realitate în care avantajele mobilității sunt tot mai concentrate în rândul celor mai puternice economic și stabile politic națiuni ale lumii.”

Cetățenia dublă

Henley & Partners este una dintre companiile care ajută persoanele cu averi mari să obțină cetățenie dublă în diverse țări. Luna aceasta, compania a declarat pentru CNN că în 2025 a asistat clienți din 91 de naționalități, însă americanii au fost pe primul loc, reprezentând 30% din activitatea firmei.

Totuși, mai multe țări europene au înăsprit recent cerințele pentru obținerea cetățeniei prin descendență, precum și pentru programele de tip „pașaport de aur”, care acordă cetățenie în schimbul unor investiții financiare și/sau imobiliare.

În SUA, senatorul republican din Ohio Bernie Moreno a propus un „Act al Cetățeniei Exclusive”, care ar interzice americanilor să dețină alte cetățenii.

Lista Henley este unul dintre mai multe indexuri create de firme financiare pentru a clasifica pașapoartele globale în funcție de accesul oferit cetățenilor lor.

Passport Index realizat de Arton Capital ia în considerare pașapoartele a 193 de state membre ONU și a șase teritorii — Taiwan, Macao, Hong Kong, Kosovo, teritoriile palestiniene și Vaticanul. Teritoriile anexate altor țări sunt excluse.

Indexul este actualizat în timp real pe parcursul anului, iar datele sunt colectate prin monitorizarea atentă a portalurilor guvernamentale individuale.

Clasamentul Arton – Global Passport Power Rank 2026 plasează Emiratele Arabe Unite pe primul loc, cu un scor de 179 pentru acces fără viză sau cu viză la sosire. Pe locul al doilea se află Singapore și Spania, fiecare cu un scor de 175.

Cele mai puternice pașapoarte din lume pentru 2026

Singapore (192 destinații)

Japonia, Coreea de Sud (188)

Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia, Elveția (186)

Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia (185)

Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite (184)

Croația, Cehia, Estonia, Malta, Noua Zeelandă, Polonia (183)

Australia, Letonia, Liechtenstein, Regatul Unit (182)

Canada, Islanda, Lituania (181)

Malaysia (180)

Statele Unite (179)