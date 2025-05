Celebra poză "Napalm Girl" ar putea să nu fie făcută de fotograful Nick Ut, potrivit World Press Photo. Cine ar fi realizat imaginea

Phan Thi Kim Phuc a spus într-un interviu că a urât la început poza și că se simțea rușinată, pentru că apare dezbrăcată, întrucât napalmul îi arsese hainele în care era. Sursa foto: Getty Images

Celebra poză "Napalm Girl", devenită simbolul ororilor războiului din Vietnam, ar putea să nu fie făcută de fotograful Nick Ut, susţin oficialii de la World Press Photo după apariţia unui nou documentar în care s-au contestat 50 de ani de istorie acceptată a jurnalismului. În plus, cei din grupul World Press Photo au suspendat atribuirea calităţii de autor lui Nick Ut, a scris The Guardian. Mai mult, a apărut numele persoanei care ar fi realizat, de fapt, emblematica fotografie.

World Press Photo: "Napalm Girl" poate fi opera unui alt fotograf

Controversele privind drepturile de autor pentru "The Terror of War" / "Teroarea războiului" au început în ianuarie, după ce într-un documentar prezentat la Festivalul american de film Sundance, "The Stringer", faimoasa poză alb-negru a fost atribuită unui jurnalist independent vietnamez, Nguyen Thanh Nghe, intervievat în film.

Vineri, la mai bine de cinci luni de la apariţia peliculei care a stârnit revoltă în întreaga lume, reprezentanţii de la World Press Photo au anunţat că suspendă atribuirea calităţii de autor fotografului Nick Ut pentru imaginea cunoscută sub denumirea "Napalm Girl" / "Fata cu napalm", potrivit The Guardian.

Realizată în timpul războiului din Vietnam, poza alb-negru a unei fete vietnameze grav arse, alergând goală pe un drum după un bombardament cu napalm în oraşul Trang Bang, a fost publicată prima dată în iunie 1972. De atunci, "Napalm Girl" a fost atribuită fotografului american de origine vietnameză al AP Huynh Cong Ut, ştiut mai bine sub numele de Nick Ut. El lucrează pentru Associated Press din Saigon, au mai relatat jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

"Nguyen Thanh Nghe sau Huynh Cong Phuc ar fi putut fi mai bine poziţionaţi decât Nick Ut pentru a realiza fotografia"

După aproape 53 de ani de la apariţia fotografiei "The Terror of War", oficialii World Press Photo au transmis că, de fapt, meritul ar aparţine altor fotografi şi nu lui Nick Ut. Totul se întâmplă după ce reprezentanţii grupului au realizat o anchetă din ianuarie şi până luna aceasta, în mai.

"Astăzi, vineri, 16 mai, World Press Photo publică aceste concluzii şi un raport conform căruia World Press Photo a suspendat creditul atribuit «The Terror of War» lui Nick Ut, cu efect imediat. Pe baza analizei locaţiei, distanţei şi camerei folosite în acea zi, fotografii Nguyen Thanh Nghe sau Huynh Cong Phuc ar fi putut fi mai bine poziţionaţi decât Nick Ut pentru a realiza fotografia", au transmis într-un comunicat oficialii renumitei competiţii.

Reprezentanţii concursului World Press Photo au subliniat că nici autenticitatea fotografiei "Napalm Girl", nici premiul acordat nu sunt puse sub semnul întrebării. Emblematica imagine a câştigat şi un Premiu Pulitzer, pe lângă cel de la World Press Photo.

"Pe baza acestor constatări și în conformitate cu valorile noastre de acuratețe, încredere și diversitate, tragem concluzii în ceea ce privește atribuirea. Este important de clarificat faptul că fotografia în sine este incontestabilă şi reprezintă, fără îndoială, un moment istoric real, care continuă să rezoneze în Vietnam, Statele Unite şi în întreaga lume", a transmis directorul executiv de la World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, într-un comunicat.

Pe de altă parte, cei de la AP au anunţat la începutul lunii mai că vor continua să îi atribuie calitatea de autor lui Nick Ut pentru "Napalm Girl". Aceştia au mai precizat că propria lor investigaţie a dus la apariţia unor "întrebări importante, la care s-ar putea să nu putem să răspundem niciodată".

În februarie, într-un mesaj publicat pe contul său oficial de Facebook, fotograful Nick Ut a precizat că poza "The Terror of War" este într-adevăr a lui.

"Napalm Girl", un simbol al ororilor din Vietnam

Phan Thi Kim Phuc, a cărei fotografie a devenit simbolul ororilor războiului din Vietnam, a încheiat ultimul tratament pentru arsuri, la 50 de ani după ce satul ei a fost atacat cu napalm.

În iunie 1972, când a fost realizată "Napalm Girl", Phan Thi Kim Phuc avea vârsta de nouă ani. Ea şi alţi copii din satul ei au fost imortalizaţi într-o poză care face cât o mie de cuvinte la scurt timp după ce a fost lansat un atacat cu napalm de un avion Skyraider din Vietnamul de Sud. Potrivit presei internaţionale, Nick Ut a urcat-o pe Kim în mașina lui și au plecat ca să caute ajutor medical.

După bombardament, Phan Thi Kim Phuc a stat internată într-un spital timp de mai bine de un an şi, ulterior, s-a confruntat cu dureri constante și libertate de mișcare limitată. În vara lui 2022, ea a urmat cea de-a 12-a și, totodată, ultima runda de tratament cu laser la un institut din Miami. În celebra metropolă, s-a revăzut cu Nick Ut, fotograful pe care îl consideră salvatorul ei.

În vârstă de 62 de ani, Phan Thi Kim Phuc locuieşte în Canada, unde s-a mutat în anii '90. Aici, ea a înființat Fundația Internațională Kim, care oferă asistență medicală și sprijin copiiilor afectați de război. Într-un interviu acordat jurnaliştilor de la CBC în vara lui 2022, scriitoarea a mărturisit că nu se mai consideră o victimă a războiului, ci o supraviețuitoare.