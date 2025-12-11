„Cenzură pură”. Planul lui Trump de a verifica ce au postat viitorii turiști pe rețelele sociale ar putea distruge turismul din State

Donald Trump. sursa foto: Getty

Militanții pentru libertatea de exprimare l-au acuzat pe Donald Trump că „distruge libertățile civile” și că aplică „cenzură pură și simplă” după ce Casa Albă a anunțat că intenționează să ceară solicitanților de viză din zeci de țări să furnizeze istoricul rețelelor sociale, al telefoanelor și al emailurilor pentru verificări înainte de a li se permite intrarea în Statele Unite, scrie The Guardian.

Într-o mișcare pe care unii comentatori au comparat-o cu politicile Chinei, iar alții au avertizat că ar putea devasta turismul american, inclusiv în contextul Cupei Mondiale FIFA 2026, Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că are în vedere aplicarea acestor reguli vizitatorilor din 42 de țări – inclusiv Marea Britanie, Irlanda, Australia, Franța, Germania și Japonia – care ar dori să intre în SUA prin sistemul obișnuit de scutire de viză ESTA.

Controalele ar urma să fie efectuate la momentul solicitării ESTA și „vor cere aplicanților să furnizeze rețelele sociale din ultimii cinci ani”, precum și „numerele de telefon folosite în ultimii cinci ani” și „adresele de email utilizate în ultimii 10 ani”, arată documentele guvernamentale.

„Gravitatea acestei măsuri nu ar trebui minimalizată”, a declarat Jemimah Steinfeld, director executiv al Index on Censorship din Londra. „Printr-o simplă căutare, orice postare critică la adresa lui Trump și a administrației sale ar putea fi găsită, și apoi ce urmează? Va fi intrarea în SUA condiționată de faptul că ești drăguț cu președintele? Asta ar fi cenzură pură și simplă, iar efectul va merge mult mai departe, pe măsură ce oamenii vor începe să se autocenzureze pentru a-și păstra deschisă ușa către SUA”.

Amnesty International UK a numit planul „complet disproporționat în raport cu orice nevoie legitimă de securizare a frontierelor”.

„Acest moment arată cum ‘pantele alunecoase’ privind drepturile omului devin brusc prăpăstii. Ani de zile de colectare excesivă de date la frontiere – inclusiv în Regatul Unit – ne-au adus aici”, a spus Javier Ruiz Diaz, expertul organizației în tehnologie și drepturile omului.

Grupul de campanie Big Brother Watch a descris planul ca fiind „cea mai recentă dovadă a entuziasmului administrației Trump pentru distrugerea libertăților civile în numele controlului frontierelor și al securității naționale”.

„Guvernul SUA ar avea anual acces la milioane de ani de conținut din rețelele sociale, marea majoritate fiind exprimări legale în Statele Unite”, a afirmat Matthew Feeney, manager al grupului. „Acest lucru ar încuraja milioane de oameni care respectă legea, inclusiv mulți cetățeni americani, să se autocenzureze în privința criticilor la adresa guvernului american. Atât despre angajamentul administrației Trump față de libertatea de exprimare”.

La Bruxelles, măsura propusă de Trump a fost descrisă drept „ironică”, având în vedere că acesta a criticat recent amenda de 120 de milioane de euro aplicată platformei X de către UE ca fiind „urâtă”. Măsurile de la frontieră reprezintă „o exagerare dramatică și o încălcare a drepturilor fundamentale”, a spus eurodeputata germană Birgit Sippel, membră a comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

Minky Worden, director de inițiative globale la Human Rights Watch, a declarat pentru Politico că noile cerințe de intrare reprezintă „o solicitare revoltătoare care încalcă drepturi fundamentale de liberă exprimare”.

Trump a afirmat miercuri: „Vrem siguranță. Vrem securitate. Vrem să ne asigurăm că nu permitem oamenilor nepotriviți să intre în țara noastră”.

Întrebată joi cum își va proteja angajații de astfel de verificări, Comisia Europeană a descris politica drept „planuri vehiculate”. „Nu am văzut nicio confirmare a acestui plan, așa că nu este nevoie să speculăm mai departe”, a spus un purtător de cuvânt.

Free Speech Union, organizație britanică condusă de Toby Young, a refuzat să comenteze, invocând politica sa de a nu se pronunța pe probleme de libertate de exprimare care privesc alte țări.

Măsura a generat și reacții ironice. Contul de X al emisiunii satirice britanice „Have I Got News For You” a scris: „Poliția de frontieră a SUA ia în considerare ‘verificări ale rețelelor sociale’ pentru vizitatori înainte de a le permite intrarea, ceea ce e perfect, pentru că întotdeauna am spus că ideile lui Trump sunt grozave și că este o persoană bună”.

Seth Bannon, investitor din San Francisco, a comentat: „Asta e nebunie. China se pregătește să ceară turiștilor să predea cinci ani de istoric al rețelelor sociale, toate adresele de email și numerele de telefon folosite în ultimii cinci ani și numele și adresele membrilor familiei. No thanks, nu voi vizita prea curând!”

A revenit apoi cu precizarea: „Ah nu, stați, e vorba de SUA, nu de China.”

Jon Cooper, fost coordonator de campanie al lui Barack Obama, a afirmat: „Este nebunie. Va DECIMA industria turismului din SUA.” Paul Barry, jurnalist de investigație din Australia, a adăugat: „Adio excursiei în SUA.”

În ultimii cinci ani, premierul britanic Keir Starmer a postat pe X că susținătorii lui Trump care au atacat Capitolul în 2021 au făcut parte din „un atac direct asupra democrației și asupra legiuitorilor care exercitau voința poporului american”.

Iar dacă se merge mai departe de cei cinci ani de postări care ar fi verificate, ministrul sănătății, Wes Streeting, l-a numit pe Trump în 2017 un „om odios, trist și mic”.

În același an, ministrul tehnologiei, Liz Kendall – aflată săptămâna aceasta în Silicon Valley – l-a acuzat pe Trump pe X că „degradează funcția de președinte” printr-un proiect de lege fiscală care favoriza ultra-bogații și a spus: „Trump și Putin nu vor ‘știri reale’, vor tăcere”.

Jeremy Bradley, expert în confidențialitate și director general al companiei de criptografie Zama din Paris, a spus că este greșit să tratezi istoricul online al cuiva ca pe o dovadă permanentă a convingerilor sale, pentru că opiniile oamenilor se schimbă.

„Alegerea personală și libertatea de exprimare nu ar trebui sacrificate în numele supravegherii, mai ales când aceasta inhibă discursul și restrânge libertățile de bază”, a spus el. „Confidențialitatea nu este doar o chestiune tehnică; ține de demnitate și de libertatea de a fi uman”.

X, TikTok și Meta – care operează Instagram, Facebook și Threads – au fost contactate pentru un punct de vedere.