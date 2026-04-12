China a anunțat un plan în 10 puncte pentru relația cu Taiwanul. Reacții de la Taipei

China a anunţat duminică un pachet de măsuri şi propuneri pentru consolidarea legăturilor cu Taiwanul, inclusiv reluarea zborurilor directe, facilităţi comerciale, precum şi noi conexiuni între cele două maluri ale strâmtorii. În replică, oficialii de la Taipei le-a denunţat ca practici coercitive care utilizează comerţul ca instrument de presiune politică.

Planul, prezentat de Biroul pentru afaceri taiwaneze al Comitetului Central al Partidului Comunist (PCC) din China, prezintă o serie de zece măsuri ce vizează extinderea schimburilor economice, sociale şi culturale, precum şi consolidarea mecanismelor de comunicare între PCC şi KMT, iar implementarea sa va depinde parţial de cooperarea dintre cele două părţi.



Printre iniţiative se numără reluarea zborurilor directe regulate peste Strâmtoarea Taiwan, inclusiv în oraşe noi din China continentală, şi eforturi de stimulare a călătoriilor, inclusiv permiterea reluării călătoriilor individuale în Taiwan pentru locuitorii din Shanghai şi cei din provincia Fujian.



Pachetul include, de asemenea, măsuri pentru facilitarea intrării produselor agricole şi piscicole taiwaneze pe piaţa continentală, simplificarea procesului de înregistrare pentru întreprinderile alimentare taiwaneze şi promovarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii taiwaneze în China.



În domeniul economic, planul propune crearea de noi pieţe comerciale la scară mică, sprijinirea pescuitului taiwanez şi dezvoltarea infrastructurii portuare. De asemenea, îşi propune să promoveze o mai mare integrare în zonele din apropierea strâmtorii, cu aprovizionare comună cu apă, electricitate şi gaze a insulelor Kinmen şi Matsu, precum şi potenţiale conexiuni maritime cu Fujian.



În domeniul cultural se prevede extinderea distribuţiei producţiilor taiwaneze pe continent şi încurajarea participării profesioniştilor taiwanezi în industria audiovizuală, inclusiv în formate digitale precum micro-dramele.



Autorităţile chineze au indicat că aceste măsuri vizează promovarea dezvoltării paşnice a relaţiilor şi îmbunătăţirea bunăstării locuitorilor de pe ambele maluri ale strâmtorii.



Anunţul vine după întâlnirea de vineri între liderii PCC şi KMT, prima în aproape un deceniu, pe fondul creşterii presiunii militare chineze asupra insulei şi a posibilei vizite la Beijing a preşedintelui american Donald Trump în următoarele săptămâni.

Reacția Taiwanului

Michelle Lee, purtătoare de cuvânt a guvernului din Taiwan, a declarat că multe dintre iniţiativele incluse în plan au fost deja implementate de Beijing în trecut şi ulterior suspendate arbitrar şi din motive nefondate, ceea ce, în opinia sa, a afectat sectoare precum agricultura şi pescuitul de pe insulă, a relatat agenţia de ştiri CNA.



Potrivit lui Lee, aceste tipuri de măsuri, caracterizate prin incertitudinea şi aplicarea lor selectivă, constituie tactici de front unit menite să influenţeze economia şi societatea taiwaneză prin stimulente şi restricţii ce pot fi modificate unilateral.



Purtătoarea de cuvânt a subliniat că guvernul taiwanez susţine comerţul între cele două maluri ale strâmtorii atât timp cât acesta se desfăşoară într-un mod "ordonat" şi în conformitate cu principiile "egalităţii şi demnităţii" şi a dat asigurări că va evalua riscurile iniţiativelor anunţate pentru a evita impactul asupra structurii economice a insulei.



A susţinut, de asemenea, că orice problemă care implică competenţe guvernamentale ar trebui abordată prin mecanisme oficiale de dialog între cele două părţi, fără condiţii prealabile şi în conformitate cu normele internaţionale.





