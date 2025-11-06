China a publicat, oficial, imagini din satelit cu posibile ținte de atac în Taiwan

1 minut de citit Publicat la 09:51 06 Noi 2025 Modificat la 09:51 06 Noi 2025

Fotografiile includ locații-cheie din Taiwan care ar putea deveni ținte militare strategice în cazul unei invazii. Foto: X / Chinese Embassy in US

China a făcut publice o serie de imagini din satelit de înaltă rezoluție, prezentate ca parte a unei campanii prin care își reafirmă pretențiile teritoriale asupra Taiwanului — insulă autoguvernată pe care Beijingul o consideră parte a sa, potrivit newsweek.com.

Fotografiile au fost realizate de sateliți din constelația comercială Jilin-1, dezvoltată de compania Chang Guang Satellite Technology, despre care Institutul de Studii Spațiale al Forțelor Aeriene Americane afirmă că are legături cu Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA).

Imaginile, distribuite de ambasada Chinei la Washington într-o postare pe platforma X, sunt însoțite de mesajul:

„Există o singură Chină în lume. Taiwanul este o parte inalienabilă a teritoriului chinez.”

Fotografiile includ locații-cheie din Taiwan care ar putea deveni ținte militare strategice în cazul unei invazii: capitala Taipei, portul Taipei Port, Parcul Științific Hsinchu — unde se află giganții semiconductori TSMC și UMC —, dar și puncte geografice importante precum Cape Eluanbi, care controlează accesul spre Strâmtoarea Bashi, un coridor maritim esențial pentru securitatea regională.

Publicarea imaginilor a fost interpretată de analiști și jurnaliști din Taiwan ca o amenințare indirectă. „Distribuirea de imagini cu Taiwanul și declararea lui drept parte a Chinei reprezintă o amenințare clară”, a scris jurnalistul Michael Turton.

Autoritățile taiwaneze au reacționat prompt.

„Este Taiwan, nu o parte a Republicii Populare Chineze. China trebuie să învețe să respecte voința popoarelor — inclusiv dorința propriului popor de a trăi liber sub autocrație”, a transmis Joseph Wu, secretarul Consiliului Național de Securitate din Taiwan.

La rândul său, senatorul american Jim Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a declarat că „postarea ambasadei chineze este un exemplu clar de denaturare istorică și de intimidare la adresa unei democrații pașnice”.

Tensiunile dintre Beijing și Taipei s-au amplificat în ultimii ani, în contextul exercițiilor militare chineze din apropierea insulei. Potrivit oficialilor americani din domeniul apărării, președintele Xi Jinping ar fi cerut armatei chineze să fie pregătită pentru o eventuală acțiune militară împotriva Taiwanului până în 2027 — fără ca acest lucru să implice neapărat o invazie iminentă.

Statele Unite își mențin însă politica de „ambiguitate strategică”, fără a confirma clar dacă ar interveni militar în apărarea Taiwanului în caz de conflict.